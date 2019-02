Sweeck uit koers gezet na slag tijdens Noordzeecross, ook zijn ploeg veroordeelt actie en zal veldrijder sanctie opleggen Redactie

16 februari 2019

17u12 1 Veldrijden Diether Sweeck (25) heeft zich niet van zijn fraaiste kant laten zien tijdens de slotmanche van de Superprestige in Middelkerke. De renner van Pauwels Sauzen-Vastgoedservice deelde vlak na de start een slag uit aan Loris Rouiller en de tweelingsbroer van Laurens Sweeck werd daarvoor uit koers gezet. Sweecks ploeg stelt in een communiqué dat ze de actie ook veroordeelt en dat er een sanctie volgt. De veldrijder bood inmiddels zijn excuses aan.

Het incident speelde zich af tijdens de openingsronde van de cross in Middelkerke, onmiddellijk na de start. Tijdens het geharrewar in de eerste bocht werd Sweeck gehinderd, waarna hij een armbeweging richting Rouiller maakte. De wedstrijdjury bekeek de beelden en besliste een paar ronden later om Diether uit de wedstrijd te zetten.

“Een beslissing waar we volledig achter staan”, klinkt het bij het teammanagement van Pauwels Sauzen-Vastgoedservice .”Ook wij veroordelen dit gedrag en dat willen we met dit statement absoluut duidelijk maken. We kennen Diether echter als een rustige jongen die geen vlieg kwaad doet, dus willen we eerst zijn versie over deze uitschuiver horen vooraleer we hem een gepaste sanctie opleggen.”

Sweeck excuseerde zich al bij Rouiller. “Het gebeurde in het heetst van de strijd en was een reactie op een eerder manoeuvre, maar dat keurt mijn gedrag natuurlijk niet goed”, aldus Sweeck. “Bij deze wil ik mij dan ook verontschuldigen bij Loris. Ik had uiteraard nooit de intentie hem te raken”, vertelt Diether Sweeck.