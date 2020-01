Sweeck staat deel van BK-premie af aan Iserbyt en Vanthourenhout: “Wat zij deden, was ook mooi” MXG/TLB

13 januari 2020

13u28

Bron: VTM Nieuws 0

Jurgen Mettepenningen kreeg vanmorgen een berichtje. “Ik deel mijn BK-premie met Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout”, liet kersvers Belgisch kampioen Laurens Sweeck weten aan de manager van Pauwels Sauzen-Bingoal. “Een mooi gebaar? Ja, maar wat zij gisteren gedaan hebben, was ook mooi. Dat verdiende zeker iets terug.” De premie bedroeg oorspronkelijk 15.000 euro, maar zou nog verhoogd zijn. Financieel maakt een driekleur sowieso een wereld van verschil voor Sweeck. Zijn startgeld, dat voor het BK op 2.500 euro lag, zal nu minstens verdubbelen.

Sweeck heeft het in bovenstaand interview ook onder meer over het feestje van gisteravond en wat hij nog deed bij thuiskomst: het BK nog eens herbekijken. In onderstaande video komt ook Mettepenningen aan het woord. Hij geeft onder meer aan dat de tactiek van Toon Aerts, om furieus te starten, in de kaart van zijn ploeg heeft gespeeld. Sweeck staat vandaag in zijn Belgische trui aan de start van de cross in Otegem.