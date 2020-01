Sweeck op BK-parcours: “De sterksten zullen meteen naar voren komen” JSU/TLB

11 januari 2020

13u30

Bron: VTM 0

Verschillende zandstroken op Linkeroever en dus wordt Laurens Sweeck naar voren geschoven in het favorietenlijstje voor het BK veldrijden. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal kwam het parcours vandaag voor het eerst écht verkennen. “Het is lastig, maar dat wist ik eigenlijk al”, aldus Sweeck. “De sterksten zullen meteen naar voren komen, verwacht ik. Het wordt afwachten of dat één renner zal zijn, of meerdere renners.” Wat Sweeck vindt van het veelbesproken ponton? Ontdek het in bovenstaande video.