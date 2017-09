Sweeck maakt favorietenrol waar in Neerpelt XC

16u59 0 rv Veldrijden Laurens Sweeck heeft net zoals vorig jaar de Soudalcross in Neerpelt gewonnen. De 23-jarige renner van Era-Circus reed in de voorlaatste ronde weg van Quinten Hermans en soleerde vervolgens naar de zege. Jens Adams mocht als derde mee op het podium.

Geen Mathieu van der Poel en Wout van Aert aan de start, en dus zag Tom Meeusen zijn kans om voor het eerst dit seizoen een goed resultaat neer te zetten. De renner van Beobank-Corendon schoot het snelst uit de startblokken, en bepaalde het tempo in de eerste ronde. Vervolgens nam Quinten Hermans het commando over. Die laatste is duidelijk in vorm, getuige zijn knappe derde plek in de Wereldbeker in Iowa. De poulain van Sven Nys stoomde gretig door, enkel Laurens Sweeck, Tom Meeusen, Kevin Pauwels, Jens Adams en Vincent Baestaens konden zijn versnelling beantwoorden.



Val Pauwels

Nadien moest Meeusen zijn snelle start bekopen. Hij kon het tempo voorin niet meer volgen, en ook Baestaens werd niet veel later overboord gegooid. Zo bleven er halverwege nog vier renners in de running voor de zege. Naarmate de wedstrijd vorderde, nam Pauwels de koers in handen. De 33-jarige renner uit Kalmthout leek de beste van de kopgroep, tot hij in een bocht tegen het asfalt smakte. Weg overwinning. Hij finishte uiteindelijk op de vierde plek.



Sweeck en Hermans profiteerden van de tuimelperte om een bres te slaan, en het duo bouwde vervolgens die voorsprong almaar verder uit. In de voorlaatste ronde duwde Sweeck nog eens extra het gaspedaal in. De Belgische kampioen bij de beloften kon diens versnelling niet bijbenen en moest zich neerleggen bij de tweede plek. Sweeck soleerde zo naar de zege in de eerste manche van de Soudal Classics. Meteen ook zijn derde overwinning van het seizoen. Jens Adams legde beslag op de derde plaats.

Ellen Van Loy wint bij de vrouwen

Ellen Van Loy heeft de GP Neerpelt bij de vrouwen gewonnen. De 37-jarige renster van Telenet-Fidea zette in de eerste ronde een solo op en kon uitgebreid het zegegebaar maken voor de Britse rensters Niki Brammeier en Helen Wyman.



Net voor het intrekken van het veld sloegen enkele rensters tegen de vlakte. Ellen Van Loy van haar kant liet het niet aan haar hart komen en trok alleen op avontuur. Helen Wyman, Laura Verdonschot, Nikki Brammeier en Loes Sels volgden wat verderop. Van Loy kon haar tempo verder bepalen en kwam, op een schakelfoutje na, niet meer in de problemen. Nikki Brammeier repte zich naar de tweede plaats, voor Helen Wyman.



"Ik had wel een belabberd gevoel na de crossen in Amerika. De jetlag zit nog steeds in mijn lichaam, maar ik denk dat er hier nog wel enkele rensters last van hebben", vertelde Ellen Van Loy. "Ik ben toch wel zeer tevreden met mijn prestatie vandaag. Ik was misschien net iets te gretig van start gegaan, maar sloeg daardoor wel een kloof en kon zo mijn eigen tempo bepalen. Daarna kon ik verder controleren. Gelukkig had ik al een fikse voorsprong toen ik plots begon te sukkelen met mijn versnellingsapparaat. Maar dat was snel opgelost. Wellicht schakelde ik iets te gretig in het stukje bergop en kreeg ik daardoor wat problemen."



Eerder vandaag was Gerben Kuypers de sterkste bij de junioren. Witse Meeusen werd tweede en Len Dejonghe derde. Bij de nieuwelingen was de zege weggelegd voor Ward Huybs, die het haalde voor Thibau Nys en Jetze Van Campenhout.

Uitslag vrouwen

1. Ellen Van Loy (Telenet-Fidea) in 47:25



2. Nikki Brammeier (GBr) op 0:05



3. Helen Wyman (GBr) 0:09



4. Loes Sels 1:01



5. Alice Maria Arzuffi (Ita) 1:09; 6. Joyce Vanderbeken 1:41; 7. Laura Verdonschot 2:07; 8. Kim Van De Steene 2:21; 9. Denise Betsema (Ned) 2:34; 10. Suzanne Verhoeven 3:12; 11. Bianca Van den Hoek (Ned) 3:22; 12. Shana Maes 3:56; 13. Monique van de Ree (ned) 4:15; 15. Axelle Bellaert 5:04; 16. Pauline Delhaye (Fra) 5:21; 17. Lizzy Witlox (Ned) 5:42; 18. Aniek van Alphen (Ned) 7:02; 19. Elodie Kuijper (Ned) 7:13; 20. Natalie Redmond (Aus) 7:28

BELGA Ellen Van Loy.