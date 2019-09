Sweeck hield zich bewust in de luwte: “Inspanning op juiste moment geleverd” XC

08 september 2019

16u57

Bron: VTM/BELGA 1 Veldrijden Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft de Ethias Cross in Eeklo naar zijn hand gezet. De 25-jarige Antwerpenaar slaagde erin tijdens de passage aan de zandbak zijn teamgenoot Eli Iserbyt in de steek te laten en het zo na een korte solo te halen. De eerste cross en meteen een eerste zege voor Sweeck. Het seizoen kon voor hem dus niet beter starten.

“Het was van cruciaal belang om de juiste inspanning op het juiste moment te leveren”, begon Sweeck na afloop. “Ik denk dat ik daarin geslaagd ben. Ik reed een hele cross vooraan maar mengde me bewust niet in de debatten. Tot we aan de zandbak kwamen en ik mijn moment gekomen achtte. Eigenlijk zaten we met de ploeg de hele cross in pole position. Er was wel steeds iemand van ons team vooraan terug te vinden. Onze aanvallende manier van koersen is dus uiteindelijk toch beloond geworden.”

De eerste wedstrijd van het seizoen en meteen een eerste zege. Het was anders vorig jaar voor Laurens Sweeck. “Ik trek me natuurlijk op aan deze zege, maar het seizoen is nog zeer lang. Pas op, het is natuurlijk zeer fijn om al direct met een overwinning te starten. Iedereen wil zo wel aan zijn seizoen beginnen. Ik vertrek dan ook met een zeer goed gevoel naar Amerika waar twee Wereldbekercrossen volgen. Je kan de omlopen ginds wel niet vergelijken met hetgeen we vandaag voorgeschoteld kregen in Eeklo. Hier speelde de wind een bepalende factor. Vandaar ook dat ik me wat in de luwte hield. Blijkbaar de juiste tactiek”, besloot Sweeck.

