Sven Nys vindt dat startgelden zeker niet moeten verdwijnen: “Renners mogen beloond worden voor het succes dat zij op de kaart hebben gezet” MCA/NVE

12 juli 2020

14u03 5 Veldrijden Niet Mallorca, wel Spa. Sven Nys leeft er in een bubbel met zijn team Telenet–Baloise Lions toe naar de start van het veldritseizoen, waar startgelden op de helling staan en ook het publiek nog een vraagteken is . Volgens Nys moet de focus vooral liggen op het rijden van zoveel mogelijk koersen, maar voor hem moeten startgelden zeker niet helemaal verdwijnen.



Over de stage

De eerste drie letters zijn alvast hetzelfde. Geen stage in Spanje, wel in Spa. Een andere aanpassing is dat het gaat om twee aparte weken, niet twee weken aan één stuk. Nu staat een wegtraining op het programma, in september is er meer focus op de cross.



Over het startgeld

Nys ziet het optimistisch in. De vraag is wel nog hoeveel publiek er aanwezig zal mogen zijn. “Ik denk dat we nu vooral de nadruk moeten leggen op zoveel mogelijk wedstrijden kunnen rijden. We moeten proberen te overleven. Renners zullen inderdaad financieel wat inleveren, en dan komt er wat weerstand. Ik begrijp dat, maar goed, de budgetten zijn lager. Het is overal een stuk minder. We moeten vooral blij zijn dat er wedstrijden zijn, en dan denk ik dat we na één seizoen moeten evalueren en kijken wat er wel mogelijk is. En ik vind dat startgelden niet helemaal moeten verdwijnen, dat renners mee mogen beloond worden voor het succes dat zij mee op de kaart hebben gezet in deze sport.”



Over de coronamaatregelen

Komend seizoen zal heel anders zijn dan andere jaren. Geen publiek in het rennerspark, materiaalmensen met mondmaskers en dergelijke. “Maar de actie gaat hetzelfde blijven. Dat uur cross blijft interessant om naar te kijken. Er gaan battles komen, zowel bij de dames als bij de heren. Ze staan te trappelen om te beginnen.”



Over de conditie

Hoe het met de conditie van zijn team is? “Dat ga ik straks zelf aanschouwen, veel beter dan de mijne denk ik. Ik denk dat ze er klaar voor zijn. Nu stap voor stap bouwen wij op richting het veldritseizoen.”



