Sven Nys: "Vertrek van Pidcock was vooral financiële kwestie" TLB

01 september 2018

17u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 Veldrijden Het nieuwe veldritseizoen staat voor de deur, ook voor huidig Telenet Fidea Lions-teammanager Sven Nys. De nu 42-jarige 'Kannibaal van Baal' stelde vandaag zijn ploeg voor het nieuwe seizoen voor op 'zijn' Balenberg en Nys verwacht dat zijn troepen klaar zijn voor een mooi seizoen.

"Natuurlijk besef ik dat er twee mannen zijn met uitzonderlijke kwaliteiten. Iederéén moet beseffen dat Van Aert en Van der Poel renners zijn van een enorm hoog niveau", aldus Nys "Maar dat betekent natuurlijk niet dat we ons zomaar neerleggen bij hun hegemonie, dat toonden we ook al in het verleden. Lars van der Haar gaf hen vorig jaar het nakijken in Ronse en Toon Aerts won ook al enkele mooie crossen, waaronder het EK en de wedstrijd hier in Baal. Dus waarom zou dat dit seizoen niet mogelijk zijn?"

In zijn hoedanigheid als teammanager van de Telenet Fidea Lions klinkt het misschien vreemd, maar Nys hoopt wel dat Van der Poel en Van Aert zo lang mogelijk blijven crossen. "Absoluut. Zij zijn een zege voor onze sport. Ik hoop dat ze zo lang mogelijk in het veldrijden blijven hangen. Wout en Mathieu zijn ambassadeurs voor onze sport en ze krikken het niveau van de wedstrijden gewoon ook op. Ze zijn communicatief zeer sterk en brengen volk naar de cross, dus ik zie hen toch vooral als een geschenk voor de sport. Laat ze maar wat blijven, ook dan kunnen mijn renners wedstrijden winnen."

Volgens Nys heeft zijn ploeg een prima zomer achter de rug. "De Lions zijn klaar om te klauwen. We zijn op stage getrokken naar Mallorca en hebben er twee weken goed gewerkt. We hebben een hechte groep en lachen echt wel wat af. Maar de renners zijn ook serieus wanneer het moet: zo heb ik het graag. We hebben verschillende mannen met verschillende kwaliteiten en daar ligt de kracht van onze ploeg. Collectief staan we erg sterk."

Pidcock

In tegenstelling tot vorig jaar maakt het Britse toptalent Tom Pidcock geen deel uit van de Telenet-ploeg. De 19-jarige alleskunner verkoos om de stap te zetten naar een nieuw Brits veldritteam en Nys en co legden hem weinig in de weg. "Tom is een heel groot talent en we hadden hem graag nog een jaar langer bij ons gehouden. Maar het was vooral een financiële kwestie en die kans moest hij op zijn jonge leeftijd grijpen. Dat vonden wij ook en daarom hebben we niet moeilijk gedaan. Ik begrijp overigens ook wel dat ze in Groot-Brittannië zo'n talent het liefst in eigen land houden."

Een mislukt avontuur wil Nys het jaar van Pidcock bij zijn ploeg niet noemen. "Hij had vooral nood aan structuur en dankzij ons heeft hij het Vlaamse crossleven kunnen beleven. Die ervaring neemt hij zeker mee naar de toekomst. Ook van Tom en zijn familie heb ik enkel positieve signalen ontvangen, die mensen zijn ons echt wel dankbaar. Het is gewoon een leuk verhaal geweest, want de resultaten waren er toch ook wel. Oké, hij werd geen wereldkampioen. Maar we hebben met hem wel de Wereldbeker U23 gewonnen en hij heeft ons team hele mooie overwinningen geschonken."