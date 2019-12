Sven Nys: “Thibau is dominanter. En hij kan zeker makkelijker om met druk dan ik” Redactie

14 december 2019

09u42

Bron: Het Nieuwsblad 0 Veldrijden Elf overwinningen op veertien crossen, met de Europese titel als toemaatje. Thibau Nys (17) presteert als junior beter dan papa Sven (43). “Thibau is dominanter en kan makkelijker om met druk”, zegt Sven in Het Nieuwsblad. “Maar als hij de top niet haalt, is dat absoluut geen schande.”

Winnen deed Thibau Nys dit seizoen bij overvloed. Elf keer op veertien crossen, het zijn cijfers die kunnen tellen. “Vorig jaar zag je dat al een beetje aankomen”, zegt papa Sven. “De techniek en explosiviteit had hij toen al. Maar nu zie ik hem voor het eerst veertig minuten domineren. Hij maakt koers, durft alleen te rijden. Als je gaat vergelijken: ik won zelf ook geregeld bij de nieuwelingen en junioren. Maar Thibau is dominanter. En hij kan zeker makkelijker om met druk.”

Bij Telenet-Baloise traint Thibau Nys al geregeld mee met de profs. Maar dat hij al tegen het profniveau aanleunt, zal je de tiener niet horen zeggen. “Die stap is nog groot”, aldus Thibau. “Nu rijd ik crossen van veertig minuten. Als je kan uitrijden bij de profs, zit je aan een uur en tien minuten. Dat is ineens een halfuur erbij. Uitblinken bij de junioren geeft geen garantie. Misschien zit ik niet in een sterke generatie en blijk ik niks voor te stellen bij de profs. Dat kan.”

“Volgend jaar wordt hij belofte en dat is een belangrijke stap”, bedenkt Sven. “Bij de junioren zitten twee leeftijden bij elkaar, bij de beloften zijn dat er ineens vier. Specifieke beloftenwedstrijden worden steeds minder georganiseerd. Dus zal Thibau in de helft van de crossen tussen de profs moeten starten. Dat betekent sowieso veel vaker over je limiet gaan. De komende zomer wordt heel belangrijk om hem daar tegen te wapenen.”

Mathieu van der Poel

Eind 2021. Tot dan geeft Thibau Nys zich om te ontdekken of hij zich kan meten met de eliterenners. “Over dit en twee jaar wil ik tussen de profs rijden. Niet om te winnen, maar wel al om een hoog niveau te halen. Top tien of zo. Dat zou misschien haalbaar kunnen zijn. Maar dat staat helemaal los van concurreren met Mathieu van der Poel of Toon Aerts. Als je van der Poel ziet rond rijden... Ik kan me niet eens inbeelden dat ik daar naast rijd. Ik ga me absoluut niet spiegelen aan hem.”

Papa Sven beaamt. “Over twee jaar is Thibau tweedejaarsbelofte, dat is een goed moment om zich te meten. Op die leeftijd ben ik zelf beginnen te winnen bij de profs. Je moet dan op zijn minst flitsen zien: veertig minuten aanklampen en dan pas lossen bijvoorbeeld. Als je na twee jaar nog altijd van bij de start in de problemen komt, moet je conclusies trekken. Daarin zitten we, denk ik, op dezelfde golflengte: als het niet haalbaar blijkt, is dat absoluut geen schande. Maar we gaan geen tijd verliezen. Dan sluiten we een periode af: ‘het was fantastisch en nu op naar het volgende.’ Van mij moet Thibau absoluut geen wielrenner worden.”