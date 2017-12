Sven Nys stuurt niet zo gunstig signaal de wereld in over crosstoekomst van zoon en gedoodverfde opvolger Thibau (15) Redactie

12u49

Bron: HUMO 0 Instagram Sven Nys Zoonlief Thibau en Sven Nys. Veldrijden Van indrukwekkende fitnessfilmpjes op Instagram tot tweets over zijn prestaties in het veld: Sven Nys (41) verstopt niet dat hij apetrots is op zijn zoon Thibau (15). Maar ondanks het veelbelovende begin van Thibau's crosscarrière, acht papa Sven de kans klein dat zijn oogappel prof wordt. Dat zegt de 'Kannibaal van Baal' in een interview met HUMO.

Vanaf volgende week zendt de VRT een vierdelige documentaire uit de titel 'DNA Nys' kreeg. Daarin wordt zoon Thibau één van de hoofdrolspelers. Hij wordt onder meer gevolgd op school, op de cross, thuis en in de fitnesszaal. “Er zal kritiek komen, daar twijfel ik niet aan”, zegt Sven Nys in Humo over het programma. "En dat mag ook. Het is ook niet alledaags, maar het gaat over veel meer dan sport of topsport.”

Bijna elke minuut van de dag gefilmd worden, voor Thibau was het naar eigen zeggen geen probleem. "Camera’s zijn niet nieuw voor mij. Ik ben opgegroeid in het veldrijden, in de camper van mijn vader, en altijd waren er camera’s en journalisten in de buurt. Het maakte mij niet nerveus. Ik besef dat ik geen alledaags leven leid, maar ik laat me niet gemakkelijk gek maken. En ik besef ook maar al te goed dat deze reeks er komt dankzij de prestaties van mijn vader."

Vertommen Thibau Nys en papa Sven.

"Ik zie Thibau niet als mijn opvolger"

Thibau kroonde zich vorig jaar in Oostende tot Belgisch kampioen bij de eerstejaarsnieuwelingen. Dat deed de Nys-fans meteen dromen van een nieuwe kampioen, maar dat is volgens Sven toch niet zo vanzelfsprekend. "Ik beschouw Thibau niet als mijn natuurlijke opvolger. Hij moet niet koersen, maar doet dat gewoon omdat hij er zich mee amuseert."

"De kans dat hij prof wordt, is klein. Dat weet en beseft Thibau ook. In zijn leeftijdscategorie behoort hij tot de beste zes à zeven renners, dat klopt. Maar die zullen niet allemaal doorstoten tot het profpeloton. Dat hangt van zoveel factoren af dat het onmogelijk te voorspellen is. Hij heeft nu vooral veel meer ervaring dan de anderen, en daarmee maakt hij het verschil. Maar er komt een moment dat zijn concurrenten die ervaring ook hebben."

GEERT TRESIGNIE

Photo News

Ponsaerts

THIRY Romain

BELGA

Jan De Meuleneir / Photonews