Sven Nys moet op zoek naar nieuwe hoofdsponsor, Telenet haakt af in 2021



ODBS

24 november 2019

18u56

Bron: Belga 0 Veldrijden Sven Nys moet in 2021 op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor voor zijn veldritteam Telenet Baloise Lions. Dat maakte de tweevoudige wereldkampioen vanavond bekend. Hoofdsponsor Telent verlengt zijn overeenkomst, die afloopt eind 2020, niet.

“Telenet is al ruim 10 jaar lang sponsor van dit team, met tal van Belgische en wereldtitels als sportieve hoogtepunten”, legde Nys uit. “Maar vanaf 2021 willen we een vernieuwende formule introduceren in de sponsoring voor ons team. Daarin willen we onder andere de mediarechten van het team en de renners op een andere manier gaan benaderen en onze activiteiten met teampartners anders aanpakken. Een exclusief partnership met een telecom- en mediabedrijf als Telenet past daar niet langer in.”

“Wij hebben nog langlopende contracten met een aantal renners zoals Toon Aerts en Lars Van der Haar, maar we blijven tegelijk sterk inzetten op onze jeugdwerking met onder andere Thibau die volgend jaar belofte wordt”, vervolgde Nys. “Ook de werking van de Sven Nys Academy (die in de voorbije twee jaar al meer dan 1000 kinderen tussen 7 en 14 jaar op de fiets zette) wordt verder uitgebreid, net als de bedrijfsactiviteiten op het Sven Nys Cycling Center in Baal.”

Nys besloot het persbericht met het statement dat in de zomer van 2020 “de nieuwe aanpak van het team zal voorgesteld worden.”