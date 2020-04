Sven Nys komt in stormpje terecht na tweet, maar nuanceert: “Ik wil dat mensen het positieve uit deze periode halen” DMM

30 april 2020

17u31 12 Veldrijden Polemiekje op Twitter deze namiddag. Sven Nys (43) deed een oproep om zoveel mogelijk te bewegen in deze coronatijden, maar de manier waarop de ex-veldrijder zijn boodschap verpakte, stuitte op flink wat kritiek. Nys: “Ik wil mensen vooral aansporen om iets positiefs uit deze periode te halen.”

Als je in tijden van Corona de keuze hebt gemaakt van ongezond te eten, te bingewatchen en niet te bewegen, dan heb je een unieke opportuniteit gemist om je leven een nieuwe wending te geven.

#keepmoving pic.twitter.com/8KcRDs5RNY Sven Nys(@ sven_nys) link

13u23. Tweet Sven Nys. De tekst wordt vergezeld met een foto van fietsende wielertoeristen langs de Sven Nys Cycling Route doorheen het Hageland. “Als je in tijden van corona de keuze hebt gemaakt om ongezond te eten, om te bingewatchen en niet te bewegen, dan heb je een unieke opportuniteit gemist om je leven een nieuwe wending te geven.”

Krasse uitspraak van de wereldkampioen veldrijden 2005 en 2013. De formulering van de boodschap ontlokte heel wat reactie op Twitter. Zo ging het in één van de vele antwoorden op de tweet van Nys als volgt: “Vergeet je dat er ook mensen zijn die nu gewoon blijven werken en zeker nu geen tijd hebben om hun leven een wending te geven?”

“Ik had dit wel een beetje verwacht. Als je een mening hebt, dan komt daar kritiek op. Ik versta dat sommigen aanstoot nemen aan de manier waarop ik dit heb geformuleerd”, zegt Nys. “Wat ik vooral bedoelde is dat degenen die nu thuis zitten en ruimte hebben om hun dag anders in te vullen een nieuwe draai aan hun leven kunnen geven. Je kan je in deze coronatijd down voelen, maar je kan ook jezelf in vraag stellen en het positieve uit deze periode proberen halen.”

“Voor alle duidelijkheid verwees ik met mijn oproep niet naar de mensen in de medische sector”, nuanceert Nys verder aan onze redactie. “Maar als ik sommigen hoor vertellen dat ze dikker worden in deze periode, dan vind ik dat jammer. We hebben allemaal een kans om hier op lange termijn iets positiefs uit te halen. Het is nooit te laat om je leven een nieuwe wending te geven. Ik ben er zeker van dat er velen net zo over denken.”

“Ik merk het ook aan mezelf”, zegt Nys. “Ik had nu normaal een drukke periode in de agenda staan en dat is voor een groot deel weggevallen. Ik koos ervoor om bewust meer aan lichaamsbeweging te doen en te sporten, want dat geeft mij mentaal en fysiek meer energie. Voor mij werkt bewegen motiverend en dus wil ik mensen duidelijk maken dat het nooit te laat is om dat ook te doen, als ze daar de ruimte voor hebben natuurlijk.”

Als het allemaal even te serieus wordt, is er gelukkig nog altijd Thomas De Gendt:

Ik voel mij aangevallen. Thomas De Gendt(@ DeGendtThomas) link

