Sven Nys kan tranen niet bedwingen wanneer Thibau over finish bolt: “Dit met je zoon meemaken is fantastisch”

02 februari 2020

Fraaie beelden vlak na de aankomst. Sven Nys kon de tranen niet bedwingen toen zoonlief Thibau zich kroonde tot wereldkampioen bij de junioren. Hij haastte zich vlak na het summum naar zijn gedroomde opvolger, waar hij in de armen viel van Thibau. “Ik zet me heel graag in de schaduw, met veel plezier”, vertelde hij achteraf. “Ziet em blinken. Het is mooi om die emoties te kunnen delen met elkaar. Sport brengt mensen bij elkaar. Als je dat met je eigen zoon kunt meemaken... fantastisch. Fysiek was hij afgelopen maanden de beste, maar om het waar te maken op hét moment van het jaar. Daar heb ik meer tijd voor nodig gehad. Een koele kikker.”

