Sven Nys kan tranen niet bedwingen wanneer gouden Thibau over finish bolt GVS

02 februari 2020

Fraaie beelden vlak na de aankomst. Sven Nys kon de tranen niet bedwingen toen zoonlief Thibau zich kroonde tot wereldkampioen bij de junioren. Hij haastte zich vlak na het summum naar zijn gedroomde opvolger, waar hij in de armen viel van Thibau.

“Het doet wat met een mens”, zei Sven Nys met tranen in de ogen bij Sporza. “Als je die snotneus in je handen pakt na de finish, dat is een speciaal moment. Ik zie hem nog altijd rondcrossen met zijn fietsje op de cross. Ik heb het er moeilijk mee. Het is heel emotioneel. Eigenlijk gaat het mij niet eens om de wereldtitel, wel om de omhelzing die je krijgt van je kind. Dat is warm.”

Een hele trotse Sven Nys bij de finish!🌈 #WKVeldrijden #Dubendorf2020 pic.twitter.com/LdCvrgahaj Bas Tietema(@ BasTietema) link

Proficiat @sven_nys ... sport is emotie en zeker als het je eigen zoon is die hier Wereldkampioen wordt 🚴‍♂️🌈😍🥇🤩 !!! #Dubendorf2020 pic.twitter.com/Sb0nrndulv Hilde Stroobant(@ HST3107) link