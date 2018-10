Sven Nys heeft nieuw boek uit met tips voor crossers en ondernemers: “Hoeveel jobs ik heb? Even tellen...” Bart Audoore

17 oktober 2018

07u30 0 Veldrijden Sven Nys (42) laat zijn ogen over zijn gazon en zwembad gaan. “Eigenlijk zou ik meer van mijn tuin moeten genieten”, zegt hij. Maar het is sterker dan hemzelf: liever dan in een luie stoel te liggen, wil de ex-veldrijder zich ontplooien, organiseren en ondernemen. Hij heeft daar een boek over geschreven dat vanaf vandaag in de winkel ligt.

Help ons, Sven, want wij zijn de tel kwijt: je hoeveelste boek is dit?

“Mijn vijfde. Toen ik voor het eerst wereldkampioen werd, in 2005, hebben we daar een boek over gemaakt, een sportieve biografie. Zeven jaar later was er genoeg gebeurd voor een tweede versie. Daarna is een boek met hoogtepunten uit mijn carrière gevolgd, en een boek gericht op kinderen. En nu dit.”

‘Winnaars hebben een plan’, heet het. Waarover gaat het?

“Het is iets helemaal anders. Ik zeg altijd dat ik ben afgestudeerd aan de universiteit van het veldrijden. Alle kennis en ervaring die ik als sporter heb opgedaan en de passie waarmee ik alles gedaan heb en doe, probeer ik op deze manier door te geven. Ik probeer een inspirator en motivator te zijn voor anderen.”

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN