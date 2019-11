Sven Nys fier op zoon Thibau na Europese titel: “Ik kon dat niet op die leeftijd” JSU/XC

10 november 2019



Thibau Nys greep vandaag in het Italiaanse Silvelle de Europese titel bij de junioren. Vader Sven was logischerwijs fier op zijn zoon. “Het is de eerste keer dat ik echt nerveus ben”, bekende Nys senior. “Dat heeft ook te maken met dit type parcours, waar hij niet altijd goed tot zijn recht komt, en uiteraard de trui die eraan verbonden is. Maar Thibau blijft wel kalm. Chapeau. Ik kon dat niet op die leeftijd.” Bekijk hierboven de volledige reactie.