Sven Nys: “Die ‘acrobatentoeren’ van Thibau zien de mensen duidelijk graag” MCA

01 januari 2020

13u44

Bron: VTM NIEUWS 0

Net als zijn papa vroeger kroop Thibau Nys op ouderjaarsavond op tijd het bed in. Om helemaal klaar te zijn voor de GP Sven Nys. Dat loonde. Net als vorig jaar won hij bij de junioren op de Balenberg. Onder grote belangstelling. “Ik heb hier nog nooit zoveel volk ‘s morgens vroeg gezien”, aldus Sven. “Thibau haalt ‘acrobatentoeren’ uit en dat wordt geapprecieerd door de mensen. Ik denk dat we in Baal opnieuw vertrokken zijn." Bij VTM NIEUWS heeft Thibau het ook over zijn profdroom.

