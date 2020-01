Sven Nys: “Als Aerts eerste deel van BK overleeft, komt hij ver” MXG/ODBS

08 januari 2020

Sven Nys, die zich in zijn illustere carrière negen keer tot Belgisch kampioen kroonde, is lovend over het BK-parcours van zondag op Linkeroever. “Een complete cross. Onderschat ook het ponton niet.” Nys heeft het als manager van Telenet-Baloise ook over de kansen van zijn renners en meer specifiek Toon Aerts, die nog kampt met de naweeën van zijn gebroken rib. “Als Toon het eerste deel van de wedstrijd goed overleeft, zie ik hem wel ver komen. Maar er zijn andere jongens die vandaag terecht de favorietenrol opeisen aan de hand van de prestaties die zij geleverd hebben.”