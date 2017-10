Supertalent Tom Pidcock tempert verwachtingen: "Ik moet van start van op laatste rij en heb nog geen crossgevoel" Nico Dick

09u42 0 Photo News Veldrijden De veldritwereld hunkert altijd weer naar frisse gezichten. Vandaag in Kruibeke zien we er zowaar twee. Naast Gianni Meersman die debuteert als ploegleider van Marlux-Napoleon Games, maakt ook supertalent Tom Pidcock voor het eerst zijn opwachting bij de profs. Zij het met beperkte ambities.

Pidcock is net 18. Won twee weken geleden het junioren-WK tijdrijden op de weg en is ook in het veld regerend wereldkampioen. Bovendien is de piepjonge Brit, die vandaag ook voor het eerst in Telenet-Fidea-outfit aan de start verschijnt, razend ambitieus. "Mijn grote doel deze winter? Wereldkampioen bij de beloften worden", vertelde hij op de ploegvoorstelling eind augustus al.

Lees ook Britse pupil van Sven Nys is wereldkampioen tijdrijden bij junioren

Maar vandaag duikt Thomas (zijn volledige voornaam, al hoort hij liever Tom) dus het veld in tegen Van Aert en Van der Poel. Omdat in deze derde manche van de Brico Cross de beloften en de profs samen rijden. "Eén groot minpunt: omdat dit mijn allereerste cross als belofterenner is, heb ik geen enkel UCI-punt. Dus sta ik op de allerlaatste startrij", mijmert Pidcock, het voorbije voorjaar ook winnaar van de junioreneditie van Parijs-Roubaix.

Photo News

"Daarnaast heb ik natuurlijk nog niet dat typische crossgevoel: ik heb immers net twee weken verlof achter de rug. Van verwachtingen is in Kruibeke dan ook geen sprake." Wat dan wel zijn doel is? "Crossritme opdoen en wie weet, met veel geluk, toch enkele UCI-punten sprokkelen. En lukt het vandaag niet, dan morgen. In Zonhoven start ik wel in de beloftenreeks. Al krijg ik daar dan weer de zandpassages in de Kuil als extra moeilijkheidsgraad. Dat zand: je kan dat haten of het kan je beste vriend zijn. Het is nu wel een eind geleden dat ik in competitie in het zand gereden heb. Koksijde vorig jaar werd afgelast."

Pidcock hoopt snel mee de beloftenkoersen te kunnen kleuren. "Hoe sneller ik enkele UCI-punten heb, en dus een betere startpositie, hoe sneller ik kan wedijveren met de beteren, hoop ik. Afwachten waar dat uitmondt. Of ik geloof dat ik wereldkampioen kan worden tegen jongens die drie, vier jaar ouder zijn? We zien wel. Eerst competitief worden. En liefst zo snel mogelijk!"

Photo News

AFP

Photo News