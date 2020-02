Wereldkampioen Thibau Nys zet puntjes op de i in Middelkerke MDRW

15 februari 2020

15u23

Bron: Belga 1 Veldrijden Thibau Nys heeft zijn zegeaantal nog wat aangedikt door ook de slotmanche van de Superprestige bij de junioren in Middelkerke op zijn naam te schrijven. Aan de kust liet wereldkampioen Nys zaterdag iedereen achter zich. Het was meteen zijn vierde zege in dit regelmatigheidscriterium, waardoor hij naast de eindstand in de Wereldbeker nu ook de Superprestige op zak mag steken.

Nys, die met een voorsprong van drie punten op Lennert Belmans aan de wedstrijd mocht beginnen, trok meteen fors door. De Nederlander Tibor del Grosso leek nog even weerwerk te kunnen bieden, maar Nys versnelde opnieuw en kon meteen een solo opzetten. Belmans consolideerde zijn derde plaats en was zo zeker van de tweede plaats in het eindklassement van de Superprestige.

Belgisch, Europees en wereldkampioen Thibau Nys totaliseert uiteindelijk 88 punten in de eindstand. Ward Huybs, vijfde in Middelkerke op 1:37 van Nys, legde beslag op de derde plaats in het klassement met 69 punten.

Nys won met Gieten, Gavere, Zonhoven en Diegem vier van de zeven verreden manches, de veldrit van Merksplas werd afgelast door het stormweer.

Eerder op de dag won Aaron Dockx afgescheiden bij de tweedejaars nieuwelingen. Niels Ceulemans werd tweede voor Kenay De Moyer. Bij de eerstejaars nieuwelingen greep Viktor Vandenberghe de oppergaai, hij liet Mike Uytterhoeven en Wies Nuyens achter zich.

Superprestige Middelkerke 2020

Podium juniores

1 Thibau Nys

2 Tibor del Grosso

3 Lennert Belmans

Fotocredit Veldritkrant pic.twitter.com/OGYewjDdqu Veldritkrant(@ Veldritkrant) link