Vandenhaute en Flanders Classics nemen nu ook Superprestige over: "Geschiedenis bij elkaar brengen"

30 mei 2018

11u30 0 Superprestige Wouter Vandenhaute blijft zijn horizonten verbreden. De sterke man achter onder meer de Ronde van Vlaanderen stapt nu met Flanders Classics ook in het veldrijden door de Superprestige over te nemen.

De Superprestige is straks al aan zijn 37ste jaargang toe en is zo ook het oudste regelmatigheidscriterium in het veldrijden. In de Superprestige wordt er in acht wedstrijden in België en Nederland gestreden voor een felbegeerd klassement. Vandenbaute ziet wel iets in dat project. "De koepelorganisatie van de Superprestige was tot dusver in handen van de ‘Verenigde Veldritorganisatoren’. Vanaf de 37e editie combineert Flanders Classics het veldritverhaal met de voorjaarsklassiekers op de weg. Etienne Gevaert, eigenaar van de veldrit in Gavere en bezieler van de Superprestige, wordt erevoorzitter van de nieuwe structuur", klinkt het in een persmededeling.

Vandenhaute zelf reageerde ondertussen al. “We zijn trots dat de Superprestige voortaan onder dezelfde vlag vaart als de Ronde van Vlaanderen. Het wegrennen en het veldrijden hebben in Vlaanderen een rijke geschiedenis en dat stuk geschiedenis proberen we nu bij elkaar te brengen. Het veldrit- en het wegseizoen lopen bij ons naadloos in elkaar over, dat heeft Wout van Aert dit voorjaar nog onderstreept met zijn sterke prestatie in de Omloop. Flanders Classics is blij dat we het vertrouwen krijgen van Etienne Gevaert en zijn ploeg om het veldrijden verder uit te bouwen.”

“De Superprestige veldrijden is een bundeling van prachtige veldritten met een grote historische waarde", voegde erevoorzitter Etienne Gevaert eraan toe. "De samenwerking met een ervaren (en gerenommeerd) bedrijf als Flanders Classics is een logische volgende stap. Deze innovatie zal de toekomst van het veldrijden helpen waarborgen. Beide partijen maken elkaar sterker, en dat kan enkel een positieve invloed hebben op de toekomst van het veldrijden.”