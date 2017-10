Van der Poel dendert in Ruddervoorde genadeloos naar elfde seizoenszege Dries Mombert

16u01 0 TDW Van der Poel won solo voor Wout Van Aert. Superprestige Mathieu van der Poel blijft heersen in veldritland. De Nederlander van Beobank-Corendon won solo de Superprestige-cross in Ruddervoorde en tekent zo al voor zijn elfde overwinning van het seizoen. Wereldkampioen Wout Van Aert strandde op de tweede plaats.

Welgeteld één zandbak-passage. Zoveel had Mathieu Van der Poel nodig om de verzamelde tegenstand in Ruddervoorde op zijn nummer te zetten. De Nederlandse kampioen kliefde halverwege de eerste ronde Quinten Hermans voorbij en denderde in de stroken daarna als een razende rond op het hogesnelheidsparcours in West-Vlaanderen.

Snelle ontsnapping Van der Poel dus. Wereldkampioen Wout Van Aert wist hoe laat het was. De man uit Lille probeerde in allerijl het gaatje op zijn grote rivaal te dichten, maar slaagde niet in zijn opzet. Van der Poel had al gauw een goeie vijftien seconden te pakken en zo was de cross eigenlijk gereden. Niet dat Van Aert zijn best niet deed, want de wereldkampioen bleef zijn tegenstander doorheen de wedstrijd onder druk zetten. De Nederlandse voorsprong bleef tussen de tien en vijftien seconden schommelen.

Veel mocht er dus niet gebeuren, maar Van der Poel had de touwtjes stevig in handen. De Nederlander bezweek niet onder de druk en rondde zijn solo-slim na een dik uur cross met verve af. Van Aert finishte op een verdienstelijke tweede plaats. Lars van der Haar troefde ploegmakker Toon Aerts af in de strijd om de laatste podiumtrede.

TDW Van der Poel klieft door de zandbak.

Van der Poel: "Als je Wout achter je hebt, dan weet je dat hij niet stilvalt"

Voor de elfde keer dit seizoen stond er geen maat op Mathieu van der Poel. De Nederlander wist een knappe solo-slim af te ronden. "Het was toch wel lastig met die wind. En als je Wout achter je hebt weet je dat hij niet stilvalt. Ik moest dus attent blijven om geen fouten te maken. De voorsprong bleef lang gelijk, maar zolang hij niet dichter kwam, stemde me dat niet echt ongerust. Ik ben het inmiddels een beetje gewoon om zo'n kleine voorsprong te verdedigen."

Van Aert: "Ik kon Mathieu een hele cross onder druk zetten en dat is positief"

Wout Van Aert moest in de cruciale eerste zandstrook van op afstand toezien hoe Mathieu van der Poel het hazenpad koos. "Voor de overwinning was het 'ambetant' dat ik in de eerste zandstrook na Quinten Hermans bleef steken. Maar goed, ik verlies hier van een sterke Mathieu, dat is op zich niets nieuws. Ik ben wel blij dat ik hem een hele cross onder druk heb kunnen zetten. Dat is positief en dat onthoud ik. De Koppenbergcross woensdag? Ik heb de hoop om te winnen daar al een beetje opgegeven."

Handshake tussen twee toppers 👊



🦁 @larsvanderhaar 3de

🦁 @ToAerts 4de#Ruddervoorde pic.twitter.com/9rA36qh3sK Telenet Fidea Lions(@ TFLions) link

TDW Wout Van Aert moest zich tevreden stellen met een tweede plaats.

Photo News De Nederlandse kampioen was gisteren ook al aan het feest in Rosmalen.