Van der Haar: "Ik straks wereldkampioen? Dat is nobel van Albert omdat hij vroeger al negatief over me was" Mike De Beck

16u51

Bron: Eigen berichtgeving 5 BELGA Superprestige In onze eindejaarsspecial kwam Niels Albert met een opvallende pronostiek op de proppen. Volgens de voormalige veldrijder gaat niet Mathieu van der Poel, maar Lars van der Haar straks in Valkenburg met de wereldkampioenentrui aan de haal. Van der Haar zelf ontvangt de complimenten graag. "Ik ben heel benieuwd naar het WK-parcours", vertelt de 26-jarige renner in Diegem.

"Ik denk dat Lars van der Haar wereldkampioen wordt. Hij heeft nog nooit verloren in Valkenburg." De uitlatingen van Niels Albert in onze krant vandaag zijn op zijn minst opvallend te noemen. Maar als er een man het parcours van Valkenburg ligt, dan wel Lars van der Haar. In de laatste vier jaar kwam hij drie keer als winnaar uit de bus. Enkel vorig jaar werd hij nog zevende. "Dat vind ik heel nobel van Niels, want in het verleden was hij al eens negatief over mij", lacht Van der Haar. "Dat hij vindt dat ik soms niet op de juiste manier koers. Maar Niels Albert zat altijd al heel hoog bij mij. Het zou leuk zijn als het lukt, maar op het moment heb ik niet de vorm die ik wil. Ik zal zeker nog wat moeten doen om weer op niveau te komen."

"Van der Poel is topfavoriet"

Het parcours lag hem in het verleden als gegoten. "Het zijn korte en explosieve stukken, gevolgd met heel wat stukken om te herstellen. Ook al was het parcours van vorig jaar niet helemaal op mijn maat. Toch ben ik heel erg benieuwd naar wat ze met het WK-parcours hebben gedaan." De Nederlander ziet zichzelf echter niet als een van de topfavorieten als er begin februari voor de wereldtitel gebikkeld wordt. "Ik denk dat het heel duidelijk is wie er topfavoriet is en dat is Mathieu van der Poel. Daarna heb je al meteen Wout van Aert en daarachter zit op dit moment een hele groep. Als je kijkt naar de huidige uitslagen dan ben ik misschien bij die grote groep en niet meteen als derde man."

Photo News

"Zonde om het niet te proberen"

Momenteel loopt het dus niet meteen al te vlot voor Van der Haar. In Loenhout kende hij nog een baaldag en kampte hij met een ontwrichte schouder. "Ik heb nog veel last van mijn arm. We moesten de beslissing nemen om al dan niet te rijden. Het meest verstandige was om niet te komen, want als ik weer val ontwricht mijn schouder weer en heb ik opnieuw een probleem. Maar ik sta overal zo goed in de klassementen dat het eigenlijk zonde is om het niet te proberen. Als ik nu top tien kan rijden dan heb ik mijn klassement in ieder geval gered."

De ontwrichte schouder was niet het enige waar Van der Haar last van had. Hij kampte ook met verhoogde waardes van het Epstein-Barr-virus, dat kan wijzen op de ziekte van Pfeiffer. "Ze zeggen dat het in principe wel al weg moet zijn", doet Van der Haar zijn verhaal. "In Loenhout was dat ook niet het enige dat tegen zat. Ik viel ook een paar keer en ben achter het lint blijven hangen. Op een gegeven moment knakt het ook mentaal in je hoofd en kom je helemaal niet meer vooruit."

On our way for @SpDiegem tonight. I'll see how it goes. Still pain in the shoulder. However not racing means no points for sure! So let's try and see! 💪💪#GC #SuperPrestige Lars van der Haar(@ larsvanderhaar) link