Toon Aerts soleert ondanks 2 valpartijen naar zege in eerste Superprestige-cross, Thibau Nys geeft op XC

11 oktober 2020

18u20 10 Veldrijden Toon Aerts heeft in Gieten de eerste manche van de Superprestige gewonnen. De veldrijder van Telenet Baloise Lions, die tweemaal ten val kwam, reed na een solo van 50 minuten naar de zege.

2️⃣ maal zoekt @ToAerts de hekkens op. Ondanks deze haperingen lijkt hij wel op weg naar de overwinning! #Superprestige2021 #SPGieten pic.twitter.com/Nsu6DIBsSi SuperprestigeCX(@ SuperprestigeCX) link

In Gieten werd vandaag de Superprestige op gang geschoten. Toon Aerts en Eli Iserbyt pakten uit met een snelle start. De twee namen wat voorsprong, maar een duel zat er deze keer niet in. Iserbyt maakte een schuiver in de tweede ronde, waarna Aerts een flinke bres sloeg.

Iserbyt zag vervolgens de boomlange Aerts kleiner en kleiner worden. De veldrijder van Telenet Baloise Lions vergrootte zijn voorsprong naar een halve minuut. Al werd het geen foutloze solo. Aerts smakte twee keer tegen de grond, maar zijn zege kwam nooit in gevaar.

De tweede plek was een prooi voor Iserbyt, Belgisch kampioen Laurens Sweeck vervolledigde het podium. En Thibau Nys? De eerstejaarsbelofte gaf op na een vroege val aan de balkjes.

. @Yentlbekaert1 en @thibau_nys4 komen onzacht in aanraking met de balken 🤕 #Superprestige2021 #SPGieten pic.twitter.com/gBIg1aHXCJ SuperprestigeCX(@ SuperprestigeCX) link

