Tim Merlier heeft goede vorm te pakken: "Voor een WK-selectie is het nog te vroeg"

De luitenant van Wout van Aert komt in deze kerstperiode uitstekend uit de verf en dat in 'money time'. De 25-jarige renner van Veranda's Willems-Crelan vertelt dat het geen toeval is dat hij nu zo'n hoog niveau haalt.

Vierde in Bredene en Loenhout, zevende in Heusden-Zolder en vijfde in de Waaslandcross. Tim Merlier rijgt tegenwoordig de goede resultaten aan elkaar. "Elk jaar is het een beetje hetzelfde. In deze periode groei ik altijd wat en dat is blijkbaar dit jaar niet anders. Ik heb niet specifiek gepiekt naar deze periode, maar ik denk dat het een beetje mijn natuur is. Het gaat al van bij de jeugd op die manier."

Merlier vertelt dat hij mikt op de kampioenschappen en hoopt een keer een podium te rijden. Dat is hem dit seizoen nog niet gelukt. "Ik heb daarnet eens geteld en ik denk dat ik zes of zeven keer vierde ben geworden. Dat speelt niet echt in mijn hoofd, want je moet je er ook bij neerleggen dat het niveau van de cross altijd maar hoger en hoger ligt. Maar een podiumplek zou zeker deugd doen. Daar mik ik wel op."

Als hij zijn goede vorm kan doortrekken dan zit een WK-selectie voor Valkenburg er wel in. Al tempert hij zelf de verwachtingen. "Ik denk dat dat nu nog een beetje te vroeg is. De selectie wordt pas gemaakt na het Belgisch kampioenschap en de wereldbekermanche in Nommay. Dus ik zal daar vooral moeten bevestigen." Met beide voeten stevig op de grond dus, Tim Merlier.

