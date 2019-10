Thibau Nys draagt zege op aan overleden regisseur: “Veel aan hem gedacht tijdens wedstrijd” Joeri De Knop in Gieten

13 oktober 2019

14u45 36 Veldrijden Thibau Nys heeft de eerste manche van de Superprestige veldrijden bij de junioren op zijn naam geschreven. Nys junior soleerde naar de zege en haalde het voor Lennert Belmans en zijn ploegmaat Ward Huybs. Hij droeg de zege op aan Jan Vandermotte, de overleden regisseur van DNA Nys.

Thibau Nys, zoon van, boekte in Gieten bij de junioren zijn vierde opeenvolgende zege (na Iowa, Waterloo en Pelt). Nys jr. droeg zijn overwinning op aan de zaterdag overleden Jan Vandermotte, streekgenoot én regisseur van de tweedelige Eén-documentaire ‘DNA Nys’. Vandermotte verloor de strijd tegen kanker. Hij werd 62 en laat een kind en partner na. “Jan, een geweldige kerel met een geweldige passie voor de koers, was zo’n beetje familie geworden. Hij kwam haast wekelijks bij ons over de vloer”, aldus Thibau, die Vandermotte eerde met een gepast zegegebaar. Aan de finish wees hij met beide wijsvingers naar de hemel. “Ik heb veel aan hem gedacht tijdens de wedstrijd. Dit is zó triest. Een zwaar verlies. Voor zijn naaste familie, voor ons, maar bij uitbreiding voor de hele televisie- en wielerwereld. Met z’n allen bewaren we mooie herinneringen aan Jan.” Vandermotte is, ondanks zijn slepende ziekte, tot de laatste snik blijven doorwerken. Volgende week zou hij Thibau nog vergezellen naar de Wereldbekermanche in Bern. Met zijn productiehuis Watertower TV maakte hij ook een driedelige docu over het carrièreslot van Philippe Gilbert. Beide projecten blijven gewoon doorlopen.

Dominante solo

Thibau hanteerde in Gieten het vaak beproefde succesrecept van pa Sven in zijn hoogdagen: de dominante solo. “Op dit parcours kon ik mijn ding doen. Er stak één nijdige helling in, waar ik ronde na ronde vlotter overkwam dan de rest en de kloof kon uitdiepen. Op de andere stroken was het puur consolideren.” Na de overstap van onder meer Cortjens, Meeussen, Ronhaar en Tulett naar de U23 voert tweedejaars Nys dit seizoen de juniorenlichting aan. “Het doel is om zoveel mogelijk te winnen en een zo regelmatig mogelijke campagne af te werken”, klinkt het. “Ik zou ook graag minstens één trui (EK, BK of WK, red.) veroveren.”

Een overwinning speciaal voor Jan! @thibau_nys4 @SP_Gieten pic.twitter.com/ojJLGViqjb Sven Nys(@ sven_nys) link