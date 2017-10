Superprestigecross in Ruddervoorde zondag op vernieuwd parcours: met verhoogde trap van 24 treden Joeri De Knop

15u16 0 JDK De trap op het parcours van de Superprestigecross in Ruddervoorde bestaat niet langer uit twaalf, maar uit 24 treden. Superprestige De vierde manche van de Superprestige veldrijden in Ruddervoorde wordt zondag volledig op privédomein gereden. «Uniek in de Vlaamse crosswereld», zegt Kurt Vanneste, secretaris van het organiserende Wijkcomité Sint-Godelieve en drijvende kracht achter het regelmatigheidscriterium. Dé spektakelhindernis: een nieuwe trap. En wel hierom.

De akkers op het uitgestrekte landgoed van boer Marc Pyfferoen zijn al jaren het (bochtige) decor voor de SP-cross in Ruddervoorde. Maar waar de start en finish tot vorig seizoen nog in de aanpalende Vrijgeweidestraat lagen, werd het volledige parcours nu uitgetekend binnen de grenzen van zijn privédomein. «Met een nieuw aangelegde, 166 meter lange en zes meter brede, licht hellende betonklinkerweg als begin- en eindpunt van de wedstrijd», verduidelijkt Kurt Vanneste. «De straat draagt voorlopig geen naam. (lacht) Maar dat komt nog wel.»

Wijkcomité Sint-Godelieve Het vernieuwde, uitgetekende parcours van de SP-cross in Ruddervoorde.

Attractiepool op het vernieuwde traject is een… trap. «Verdubbeld in hoogte, wat voor een nieuwe dimensie zorgt. De twaalf oude treden waren dringend aan vervanging toe. Dus hebben we er maar ineens 24 van gemaakt», aldus Vanneste. Niet zozeer de trap zelf, wel de achterflank moet voor spektakel zorgen. «De hindernis wordt nu dubbel gebruikt. Aan de andere kant wacht een steile, scherpe klim. Alle renners zullen er onvermijdelijk van de fiets moeten, zeker als het regent en de ondergrond er loodzwaar bij komt te liggen. (mysterieus) Iedereen, behalve één renner. Die zie ik wél naar boven rijden.» Mathieu van der Poel, dus, de winnaar van vorig jaar.

Op de steile achterzijde van de trap moeten alle renners van de fiets. Op één na... (Mathieu van der Poel) Medeorganisator en Superprestige-voorzitter Kurt Vanneste

Ruddervoorde 2.0 werd alvast ook getest op mensen. 'Local kid' Gianni Vermeersch, met name. En die zag/voelde dat het goed was. «Beter dan het oude parcours. Leuker, attractiever. Ik ben pro!» Vanneste: «Vergis je niet: het blijft veel draaien en keren. Geen vierhonderd bochten, zoals een journalist eens zwaar overdreef. (grijnst) Maar toch veertig. Het verschil is dat er nu drie mooie, lange stroken in schuilen, waar je snelheid kan pakken of een herstelmoment kan inbouwen.» Een ontwikkeling, die volgens Vanneste enkel mogelijk werd gemaakt door de nieuwe lokale burgemeester Jan de Keyser. «Onder het bewind van de vroegere burgemeester was dat nooit gelukt.» (lees hieronder verder)

JDK Gianni Vermeersch beklimt de trap van 24 treden...

JDK ...en moet op de steile achterzijde onvermijdelijk van de fiets.

Vier strategisch opgestelde reuzenschermen moeten ervoor zorgen dat het publiek te velde geen seconde van de wedstrijd moet missen. De organisatie rekent naar jaarlijkse traditie op tien- à twaalfduizend toeschouwers (waaronder circa 2.300 inwoners van Groot-Oostkamp, die zich tot woensdag gratis mochten aanmelden). «Al zijn we ons wel bewust van de verpletterende concurrentie van Club Brugge (dat zondagnamiddag om 14u30 in het Jan Breydelstadion STVV partij geeft, red.)», zegt Vanneste. «Dat kost ons toch een handvol fans uit de regio Torhout-Lichtervelde-Veldegem.»