Superieure Van der Poel kraait ook victorie in Ruddervoorde en pakt drie op drie in de Superprestige XC

28 oktober 2018

16u00 0 Superprestige Mathieu van der Poel heeft met sprekend gemak de veldrit in Ruddervoorde gewonnen. De Nederlander boekte zo zijn derde zege op rij in de Superprestige. Wout van Aert werd tweede op ruime afstand, Toon Aerts vervolledigde het podium.

“Ik heb meer kans dan andere jaren om hier te winnen”, klonk het bij Wout van Aert voor de start. Het parcours in Ruddervoorde was namelijk aangepast. Minder draaien en keren, meer rechte stukken. Maar de wereldkampioen kwam nooit dicht bij de zege. Er stak er andermaal eentje boven uit: Mathieu van der Poel.

Solo vanaf eerste ronde

De Nederlander achtte reeds in de eerste ronde zijn moment gekomen. Niemand had een antwoord in huis. De jongste zoon van Adrie was wéér outstanding. Van der Poel vloog over het parcours. Letterlijk. De Euopese kampioen verwende het publiek met sprongetjes over de brug. Met overschot zitten, heet zoiets.

’t Was dus wederom niet spannend vandaag. En de woorden van Adrie van der Poel voorspellen weinig goeds: “Ik zag deze week op training dat Mathieu nog beter wordt.” In elk geval: de talentvolle Nederlander pakte opnieuw uit met een knalprestatie. Seizoenszege nummer zes was een feit.

Van Aert won dan weer het robbertje voor de tweede plek. De wereldkampioen reed in de slotronde weg van de achtervolgende groep. Toon Aerts finishte als derde, Eli Iserbyt was een knappe vierde. Michael Vanthourenhout legde bestek op de vijfde plaats na een heuse inhaalrace.