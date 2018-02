Pidcock wint beloftencross Middelkerke - Cant wint bij de vrouwen Redactie

17 februari 2018

14u49

Bron: Belga 0 Superprestige De 18-jarige Thomas Pidcock heeft zaterdag de Superprestigecross in Middelkerke bij de beloften gewonnen. De Brit haalde het afgescheiden van wereldkampioen Eli Iserbyt. De Nederlander Jens Dekker eigende zich de derde plaats toe.

De Nederlander Sieben Wouters is eindlaureaat van de Superprestige met 84 punten achter zijn naam. De Tsjech Adam Toupalik is tweede (82) en de Nederlander Jens Dekker derde (82) in het eindklassement van het regelmatigheidscriterium.

Het was Toon Vandebosch die als eerste het veld instoof. Achter hem volgden Eli Iserbyt en Adam Toupalik. Jens Dekker en Thomas Pidcock moesten dan al een kloof overbruggen. Laatstgenoemde draaide meteen het gashendel open en repte zich naar voor. Wanneer Eli Iserbyt de fouten opstapelde, maakte Pidcock daar gretig gebruik van om er alleen vanonder te muizen. Pidcock kwam nog even in de problemen met een lekke band, maar had toch voldoende voorsprong om te zegevieren.

Eerder op de dag was bij de juniores de zege weggelegd voor Niels Vandeputte. De Tsjech Tomas Kopecky werd tweede. De Nederlander Pim Ronhaar eiste de laatste podiumplaats op. Ryan Kamp begon aan de cross met een voorsprong van twee punten in het klassement op Kopecky, maar werd slechts achtste en zag hierdoor Kopecky naar de eerste plaats schuiven in het eindklassement. De Tsjech totaliseerde 119 punten. Kamp werd tweede in de eindstand met 112 punten, tien meer dan zijn landgenoot Pim Ronhaar.

Cant wint en pakt eindzege bij de vrouwen

De 27-jarige Sanne Cant (Iko-Beobank) heeft zaterdag de Noordzeecross, de achtste en laatste manche van de Superprestige, op haar naam geschreven. De wereldkampioene haalde het in Middelkerke afgescheiden van de Nederlandse Maud Kaptheijns. Laura Verdonschot pakte de laatste podiumplaats. In het eindklassement is Cant eveneens bovenaan terug te vinden. Ze verzamelde 107 punten. Maud Kaptheijns strandt op twee punten.

Maud Kaptheijns nam de beste start. Achter de Nederlandse volgden onder anderen Sanne Cant, Loes Sels en de Nederlandse Ceylin Del Carmen Alvarado. Kaptheijns trok fors door en wou onmiddellijk de kaarten schudden. De Nederlandse moest immers één punt goedmaken op Cant, wou ze de eindlaureate worden. Kaptheijns trok zelfs met een kleine voorsprong de tweede ronde in, gevolgd door Cant en Del Carmen Alvarado. Loes Sels, Ellen Van Loy en Laura Verdonschot volgden op zes seconden.

Na zowat 15 minuten achtte Cant haar moment gekomen. De wereldkampioene raapte Kaptheijns op en liet haar meteen achter zich. Sels volgde bij het ingaan van de derde ronde op 0:13, met in haar wiel Del Carmen Alvarado en Van Loy. Tot Kaptheijns haar tweede adem vond. De Nederlandse ging op een technische zone op en over Cant.

Maar Kaptehijns maakte in een zandstrook een fout en zag zo Cant weer aansluiten. Beide dames vochten een fel duel uit en trokken zij aan zij de slotronde in. Voor de laatste podiumplaats leverden Del Carmen Alvarado, Sels en Verdonschot ook een verbeten strijd.

Cant versnelde na het ingaan van de allerlaatste ronde en sloeg meteen een kloofje. Kaptheijns stapelde de foutjes op en zag zo de wereldkampioene alsmaar verder voor haar uitrijden. Cant kwam niet meer in de problemen en kon uitgebreid het zegegebaar maken, meteen de derde opeenvolgende overwinning van de wereldkampioene in de Superprestige.