Dubbel feest voor Laurens Sweeck: zege in Middelkerke én eindwinnaar Superprestige XC

15 februari 2020

16u02 22 Veldrijden Hoogdag voor Laurens Sweeck. De Belgische kampioen soleerde naar de zege in Middelkerke én kroonde zich tot eindwinnaar van de Superprestige.

Eerste Superprestige ritwinst in je carrière! ✅

Eindoverwinning in het klassement! ✅

Dat vraagt om een adje! 🍻😂#AdjeVoorDeSweeck pic.twitter.com/gpH64pbUPE Play Sports(@ playsports) link

Spanning troef in Middelkerke. Laurens Sweeck begon als leider aan de slotmanche in de Superprestige, maar zijn voorsprong in het klassement bedroeg slechts één puntje op ploegmakker Eli Iserbyt. “We dragen hetzelfde truitje, maar vandaag is het ieder voor zich”, klonk het bij de Belgische kampioen.

Lars van der Haar pakte aan de kust uit met een verschroeiende start. Sweeck, Iserbyt, Toon Aerts en Quinten Hermans hadden een reactie in huis. Wat later kwam ook Tom Pidcock en Michael Vanthourenhout voorin aansluiten. De zeven beteren in koers.

Dubbel feest

Net voor halfweg plaatste Sweeck een versnelling. Onder het motto: de aanval is de beste verdediging. Iserbyt reageerde niet op de demarrage van z’n teammakker. Van niet beter kunnen? Of speelde hij het ploegenspel? Hoe dan ook: Sweeck ging er alleen vandoor.

De veldrijder uit Schriek vergrootte vervolgens zijn voorsprong op de tegenstand. Bij het ingaan van de slotronde had hij een bonus van meer dan twintig seconden. Ruim voldoende. Sweeck mocht uiteindelijk een dubbel feestje bouwen: de zege in Middelkerke én eindwinnaar van de Superprestige. Aerts bolde als tweede over de streep, Iserbyt vervolledigde de top drie.

Sweeck: “Eli en ik verdelen de koek”

“Mijn droom is uitgekomen. Ik won de laatste wedstrijd in de Superprestige en het eindklassement. Ik moest de cross in het begin toch wat ondergaan. De benen voelden niet echt lekker aan. Gaandeweg lukte het beter en achtte ik mijn moment gekomen om te gaan aanvallen. Ik hoopte dat men achter mij naar elkaar zou kijken en dat moet wel het geval geweest zijn. Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout zaten in de groep achter mij en zij speelden het ploegenspel voortreffelijk. Zo kon ik een gat slaan en verder weg rijden van de concurrentie.”

Voor de start wou ploegleider Mario De Clercq dat ofwel Iserbyt of Sweeck het eindklassement op zijn naam schreef. “Ik had een minieme voorsprong op Iserbyt. Hij ambieerde natuurlijk ook de eindoverwinning en de dagzege, maar eens ik weg was speelde Eli het ploegenspel netjes. Trouwens hij heeft de DVV Verzekeringen Trofee al gewonnen. Zo verdelen we de koek.”