Drie redenen waarom Van der Poel straks wint in Ruddervoorde Xander Crokaert

08u30 1 Photo News Superprestige Mathieu van der Poel gaat straks in de vierde manche van de Superprestige op jacht naar een nieuwe zege. De Nederlander is ongetwijfeld de topfavoriet in Ruddervoorde. Drie redenen waarom hij straks wederom het zegegebaar mag maken.

1) Parcours in voordeel

Mathieu van der Poel is altijd outstanding op een omloop waar het veel draaien en keren is. “Er zijn hier geen vierhonderd bochten, zoals een journalist eens zwaar overdreef. Maar toch veertig”, aldus Kurt Vanneste, secretaris van het organiserende Wijkcomité Sint-Godelieve en drijvende kracht achter het regelmatigheidscriterium.

Daarnaast is de Nederlandse kampioen nog eens in het voordeel op de steile klim achter de vernieuwde trap. Vanneste: “Alle renners zullen er onvermijdelijk van de fiets moeten, zeker als het regent en de ondergrond er loodzwaar bij komt te liggen. Iedereen, behalve één renner. Die zie ik wél naar boven rijden.” Jawel: Mathieu van der Poel, tevens ook de winnaar van vorig jaar.

JDK Gianni Vermeersch moet op de steile achterzijde van de trap onvermijdelijk van de fiets.

2) Revanchegevoelens

En of Van der Poel de Superprestige wil winnen. Na zijn lelijke valpartij in Boom knokte hij zich alsnog naar de vierde plek. De Nederlander ging tot het uiterste en stortte na de finish volledig in. Die dag ging Wout van Aert met de zege aan de haal. De wereldkampioen nam zo meteen ook de leiderspositie over in de Superprestige, al is hij naar eigen zeggen niet met het klassement bezig. Van der Poel duidelijk wél. Hij zal ongetwijfeld met revanchegevoelens zitten. De Superprestige is van hem, getuige 12 overwinningen in de laatste 14 manches. Straf. En als hij zijn tanden ergens inzet, is hij moeilijk te kloppen. De tegenstand is gewaarschuwd.

RV Steffen Janssens Van der Poel kwam in Boom lelijk ten val.

3) Niet op maat van grootste concurrent

Wout van Aert heeft nog nooit kunnen winnen in Ruddervoorde. De voorbije twee jaar moest hij zijn meerdere erkennen in Van der Poel (2016) en Pauwels (2015). Ook dit jaar wordt het moeilijk om de Nederlandse kampioen te verslaan, dat beseft ook ploegleider Niels Albert. Die laatste beschrijft de cross in zijn recentste column als een technische speeltuin waarin de behendige Van der Poel zich kan uitleven. “Een week later hoop ik wel op spanning in de Koppenbergcross.”

GOYVAERTS/GMAX Agency