De hegemonie van Van der Poel in Diegem gaat voort: zo straf is zijn vierde zege op rij Mike De Beck

22u19

Bron: Eigen berichtgeving 45 BELGA Superprestige Als Mathieu van der Poel aan de start staat in Diegem, mag je er bijna gif op innemen dat hij aan de haal gaat met de oppergaai. Sinds de Nederlander in 2011 een eerste keer aan de start verscheen, won hij iedere keer. Na zijn straffe stunt van vanavond zit hij al aan vier opeenvolgende zeges bij de profs in Diegem. Maar hoe straf is die reeks? Als we de cijfers er bijnemen, dan doen enkel Roland Liboton en Sven Nys beter.

2014, 2015, 2016 en 2017. De reeks van Van der Poel gaat onverminderd verder. Vanavond evenaarde de kleinzoon van Raymond Poulidor de reeks die Niels Albert in Diegem tussen 2009 en 2012 neerzette. "Ik was wel bezig met die vier op vier, al voor het seizoen", bekende Van der Poel. "Diegem vind ik een van de mooiste crossen qua publiek en die avondcross maakt het ook heel speciaal. Ik rij hier gewoon heel graag. De sterkste wint hier meestal, maar normaal wordt het pas in de laatste ronde beslist. Door de regenval was het dit jaar wel zwaarder dan we gewoon zijn."

Als we de lijn doortrekken dan zit Van der Poel zelfs al aan zeven zeges op rij in Diegem. In 2011 en 2012 zegevierde hij al bij de junioren en in 2013 bij de U23. "Ik wist zelf niet dat ik sinds 2011 hier al gewonnen heb. Dan moet dat parcours me wel heel goed liggen. Ik kom hier ook supergraag omdat ik dit op het gebied van sfeer een van de mooiste crossen om te rijden vind en dat motiveert wel. Dit is toch wel een van mijn favoriete crossen."

Fun fact. Mathieu van der Poel won the last six years in a row in Diegem. In 2011 and 2012 as junior, in 2013 as U23 and the last three years as elite. #cyclocross #cxfacts pic.twitter.com/5eD8BpW91W cyclocross24(@ cyclocross24) link

Maar hoe straf is dat klavertje vier dat Van der Poel vandaag vervolledigde? Als we de geschiedenis van de klassementscrossen er hier even bijnemen dan wordt het duidelijk hoe uniek zo'n prestatie is. Enkel Sven Nys en Roland Liboton zetten een straffere reeks neer in het veld. "Beter doen dan Nys en Liboton? Daar ben ik niet echt mee bezig, maar die vier op een rij was wel leuk om te behalen. Ik probeer eerder gewoon de cross te winnen dan dat ik bezig ben met een reeks van een aantal crossen op een rij. Normaal gezien, als ik hier aan de start sta, heb ik altijd wel kans om te winnen. Het was even afwachten want gisteren in Bredene voelde ik me niet super. Dus ik moest een beetje kijken hoe ik hersteld was."

*in 2009 werd er twee keer in Ruddervoorde gereden

*In 1977 werd de Noordzeecross twee keer gereden.

*We legden de lat op drie opeenvolgende zeges op een rij.