Daar is nummer 29! Mathieu van der Poel zet eindzege Superprestige luister bij met onemanshow in Middelkerke SW

17 februari 2018

16u00 0 Superprestige Mathieu van der Poel heeft de Superprestige-cross van Middelkerke gewonnen. In afwezigheid van Wout van Aert hoefde de Nederlander niet eens diep te gaan om de zege te pakken. Tim Melier finishte als tweede, Michael Vanthourenhout vervolledigde de top drie.

De start van Van der Poel was niet schitterend. Tim Merlier draaide als eerste het veld in, maar moest het initiatief vrij snel aan Michael Vanthourenhout laten. Vanthourenhout versnelde en bouwde een kloofje uit. Merlier keerde als eerste terug, nadien kwamen ook de broers Van der Poel aansluiten. Zo kregen we aan het einde van ronde twee een kopgroep van vier.

Halverwege ronde drie versnelde Mathieu van der Poel en moesten zijn kompanen de rol lossen. Aan het einde van de ronde telde de Europees kampioen al tien seconden voorsprong op het duo Vanthourenhout-Merlier. David van der Poel was intussen opgeraapt door een achtervolgend groepje en volgde op twintig seconden. Ondanks een slippertje in de vierde ronde, bouwde Van der Poel ronde per ronde zijn voorsprong uit.

Spanning in de achtergrond

Dan was de strijd in de achtergrond een pak interessanter. Vanthourenhout en Merlier gaven elkaar lange tijd geen duimbreed toe. Toen Merlier bijna tegen de vlakte ging, reed Vanthourenhout een tijdlang enkele seconden voorop, maar de renner van Veranda's Willems-Crelan keerde terug.

Op vijftien seconden van het duo volgde een groepje met Tom Meeusen, Lars van der Haar, Kevin Pauwels en Laurens Sweeck. Toon Aerts en David van der Poel volgden nog eens tien seconden verderop. De derde plek van Sweeck in het eindklassement van de Superprestige kwam zo nooit in gevaar.

De overwinning van Van der Poel stond nooit op losse schroeven. De Nederlander pakte in de twee laatste rondes zelfs nog uit met een knappe jump op de brug. Voor de renner van Corendon-Circus is het de 29ste zege van het seizoen. Het is zijn derde eindzege in de Superprestige.

Merlier won de strijd om de tweede plek. Vanthourenhout moest vrede nemen met plek drie. Meeusen en Van der Haar werden vierde en vijfde.

Van der Poel eindigt de Superprestige zo met 115 punten. Van Aert bleef door zijn afwezigheid vandaag steken op 96 punten en plek twee. Sweeck eindigde met 86 punten op plek drie. Van der Haar en Aerts vervolledigden de top vijf, met elk tachtig punten.

Van der Poel: “Maakte het verschil in het zand”

Van der Poel kwam opvallend fris over de finish in Middelkerke. “Ik kon dan ook de laatste ronde goed recupereren”, klonk het. Een nieuwe onemanshow van de Nederlander, maar helemaal vlekkeloos verliep het niet. Iets voor halfweg lag de Europese kampioen plots tegen de grond. Van der Poel legt uit: “Ik geraakte ineens niet meer uit mijn klikpedaal en viel gewoon omver. Beetje lomp. Uiteindelijk was het nog een leuk rondje vandaag. Volgens mij maakte ik het verschil in het zand, waar ik als enige doorreed.” Zege 29 was zo een feit, de kaap van 30 wordt ongetwijfeld gerond.