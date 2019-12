Belgisch kampioen Aerts zegeviert in Zonhoven na tweestrijd met Sweeck XC

08 december 2019

15u59 18 Veldrijden Toon Aerts heeft in Zonhoven de vijfde manche van de Superprestige gewonnen. De Belgische kampioen rekende in de slotronde af met Laurens Sweeck, die ten val kwam in ‘de Kuil’. Eli Iserbyt vervolledigde de top drie.

Géén Mathieu van der Poel in Zonhoven, de Nederlandse wereldkampioen vertoeft op stage in Spanje. Onder anderen Toon Aerts, Eli Iserbyt, Laurens Sweeck, Quinten Hermans, Tom Pidcock en Zdenek Stybar waren wél van de partij.

Dat Aerts een van z’n beste dagen van dit seizoen had, werd al snel duidelijk. De Belgische kampioen pakte uit met een prima start, nadien plaatste hij iets voor halfweg een verschroeiende demarrage. Prompt had Aerts een voorgift van vijftien tellen op de concurrentie.

Remonte van Sweeck

Vervolgens ging Sweeck op zoek naar de eenzame koploper. Vijftien seconden werden er tien, tien werden er vijf. Aerts vertikte het om te plooien, maar een ijzersterke Sweeck greep in het slotkwartier de Belgische kampioen bij de lurven.

’t Werd een duel tussen de twee Antwerpenaren. Aerts en Sweeck doken de slotronde in, waarna die laatste ten val kwam in ‘de Kuil’. Zo soleerde Aerts naar zijn tweede seizoenszege – hij is nu ook alleen leider in de Superprestige. Sweeck moest vrede nemen met de tweede plek, Iserbyt stond als derde op het podium.