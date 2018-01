"What the f*** was that?": het heerlijke interview met Klopp na de 4-3 tegen Man City waarvoor NBC zich moest excuseren bij Amerikaanse kijkers Hans Op de Beeck

07u00 4 NBC Sports Superprestige De emoties gierden nog door het lijf, toen Jurgen Klopp na de sensationele 4-3-zege tegen Manchester City geïnterviewd werd langs de zijlijn op Anfield. In die mate dat hij, live op NBC, even vergat dat vloeken in de Verenigde Staten 'not done' is op televisie. Met een grapje maakte de Duitser er zich vanaf.

Geweldig om te zien hoe Klopp nagenoot van de zege van Liverpool tegen Manchester City, dat dit seizoen nog niet verloren had. In een tijdsspanne van 8 minuten sloegen de Liverpudlians drie keer toe, waardoor het van 1-1 naar 4-1 ging. Om in de slotfase toch nog bijna de drie punten uit handen te geven. Klopp, in gesprek met presentator Arlo White en analisten Lee Dixon en Graeme Le Saux: "Je kan naar deze match kijken als coach en zeggen 'we hadden dit of dat beter kunnen doen' of je kan ernaar kijken als een voetballiefhebber en zeggen: 'What the f*** was that?'"

Waarop White zich maar meteen excuseerde voor het vloeken tegenover de Amerikaanse kijkers van NBC. Klopp vervolgens, al lachend: "Ik dacht dat het in Amerika OK was en in Engeland niet."

Klopp just gave the best 30 seconds of post match interview I’ve ever seen. Complete with f-bomb on live tv.



What a man. #LFC pic.twitter.com/NaH9SLnVyS Zecharias Mengis(@ TheMengisKhan) link

Het was Klopp vergeven. Met het vertrek van Philippe Coutinho naar FC Barcelona hadden de Reds er een moeilijke week opzitten. Maar hemels mooie goals van Alex Oxlade-Chamberlain, Roberto Firmino, Sadio Mané en Mohamed Salah deden Anfield kirren van plezier. "Vier goals maken in de week dat Coutinho de club verlaten heeft, dat is een statement", aldus Klopp bij Sky Sports. "Ik ben een gelukkig man. Akkoord, die twee late tegengoals waren niet 'cool' en als coach moet ik het daar met mijn groep over hebben, maar eigenlijk kan me dat op dit moment niet schelen. Want als je zo'n voetbal speelt, is het een perfecte avond."

EPA

Voor Manchester City was het dit seizoen de eerste verliespartij na een ongeslagen reeks van 22 competitieduels (twintig overwinningen en twee draws). In de Premier League bleef de ploeg van Guardiola in totaal dertig wedstrijden op rij zonder nederlaag. City had na Arsenal (2003-2004) de tweede ploeg willen worden die de Engelse titel ongeslagen zou winnen. “Ik heb in mijn loopbaan vele prijzen gewonnen en daarbij altijd punten verspeeld en wedstrijden verloren”, lichtte Guardiola toe. “Dat is nu niet anders. Elke ploeg vecht ergens voor, voor de Champions League, voor de titel, voor lijfsbehoud. We spelen veel wedstrijden en een keer verliezen hoort er dan gewoon bij.”

Pep Guardiola has lost 18 matches in his managerial career. 33% (6) against Jurgen Klopp! Every Other Saturday(@ EOS_LFC) link

Action Images via Reuters

"We hadden de match in handen bij 1-1, maar onze afwerking liet te wensen over. En dan werd het heel snel 4-1", aldus Guardiola. "Je moet standvastig blijven als je doelpunten incasseert, en wij waren gewoon niet solide genoeg. We lieten ons ook intimideren door de sfeer op Anfield, die zoog ons te veel op. Dit soort situaties moet je doorstaan in het seizoen. De realiteit is dat we verloren hebben en dat we één week de tijd hebben om ons te herpakken en de wedstrijd tegen Newcastle voor te bereiden."

De Man City-coach bewierookte vervolgens zijn tegenstander: "Alle lof voor Liverpool. We weten dat het moeilijk is tegen de ploegen van Jurgen Klopp, die heel agressief spelen (het was al de zesde keer dat Klopp het haalde van Guardiola, meer dan welk andere coach, nvdr)." Tot slot wou Guardiola niet gezegd hebben dat de titel al binnen is: "Tijdens elke persconferentie hoor ik dat de Premier League al gespeeld is, en telkens zeg ik neen. De competitie is nog niet beslist."

Gaat hij ooit stoppen met scoren? pic.twitter.com/vJgicJRHgW Play Sports(@ playsports) link

Soms moet je gewoon aan jezelf denken… 😍🎯 pic.twitter.com/ZeW17awbHL Play Sports(@ playsports) link

Kracht en verfijning in een actie! 💪👌 pic.twitter.com/U0jpqPV2Uq Play Sports(@ playsports) link

REUTERS