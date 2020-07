Superprestige maakt kalender bekend: opener in Gieten valt samen met Gent-Wevelgem en 9de rit Giro DMM

11 juli 2020

09u19 6 Veldrijden In navolging van de Wereldbeker en de DVV-Trofee heeft nu ook de Superprestige veldrijden zijn kalender bekendgemaakt. Opvallend de openingsmanche in Gieten valt samen met Gent-Wevelgem en de Ronde van Italië.

Op 11 oktober gaat de Superprestige opnieuw van start in Gieten. De Superprestige komt op die dag in het vaarwater van Gent-Wevelgem en de negende rit van de Ronde van Italië van Giovinazzo naar Vieste.

Na de opener in Gieten is het de beurt aan Ruddervoorde (24/10), Niel (11/11) en Merksplas (21/11). Boom en Gavere, die normaal gezien in oktober doorgaan, verhuizen naar respectievelijk 5/12 en 19/12 om uit het vaarwater van de klassiekers op de weg te blijven.

Op 26/12 staat de manche in Zolder op het programma. Het seizoen wordt op 6 februari 2021 afgesloten in Middelkerke. Niel en Zolder zijn nieuw op de Superprestige-kalender.

De eindzege bij de mannen ging vorig seizoen naar Laurens Sweeck. Bij de vrouwen was de Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado de beste.

