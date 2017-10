Superieure Van der Poel voert onemanshow op in Zonhoven XC

16u07 78 TDW Veldrijden Mathieu van der Poel heeft de veldrit in Zonhoven gewonnen. De Nederlander reed in de vierde ronde weg en soleerde naar zijn achtste overwinning van het seizoen. Wout van Aert moest vrede nemen met de tweede plek, Lars van der Haar werd derde. Van der Poel is dankzij zijn zege steviger leider in de Superprestige met het maximum van de punten.

Laurens Sweeck schoot als een komeet uit de startblokken en nam als eerste de duik in de Kuil van Zonhoven. Vervolgens pakte Wout van Aert de leiderspositie over. De wereldkampioen schakelde enkele versnellingen hoger, aangezien Mathieu van der Poel pas op de zevende plek rondreed. De Nederlander volgde na één ronde al op tien seconden.



Voor het eerst dit seizoen: Van Aert alleen op kop, Van der Poel in de achtervolging. Lang duurde het kat-en-muisspel echter niet. De Nederlandse kampioen maakte vooral tijd goed in de spectaculaire afdaling en greep de man in de regenboogtrui bij de lurven. Ook Quinten Hermans en Laurens Sweeck zaten mee voorin.

Onemanshow

Bij de eerste versnelling van Van der Poel - in ronde vier - was de bres meteen gemaakt. De Nederlander trapte soms zelfs bij in de Kuil. Ongezien. Van Aert moest zijn daverende start bekopen en zag eeuwige rivaal Van der Poel alsmaar verder wegrijden.



Plots verscheen David van der Poel aan het front. De oudere broer van Mathieu reed een aantal Belgen voorbij en kreeg plots Van Aert in het vizier. Hij finishte uiteindelijk op de vierde plek.



De eenzame leider had intussen z'n schaapjes op het droge, al maakte hij wel nog een schuiver. Zonder erg, want zijn achtste overwinning van het seizoen was een feit. Van Aert werd in het slotkwartier nog bijgebeend door Lars van der Haar. Het tweetal vocht nog een fraaie strijd uit voor de tweede plek. Uiteindelijk was het de wereldkampioen die het robbertje won, Van der Haar moest vrede nemen met de derde plek. Door zijn overwinning blijft Van der Poel aan de leiding in de Superprestige. Na twee crossen heeft hij twee punten voorsprong op Van Aert.

