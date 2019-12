Štybar: “Ik heb ervan genoten” - Hermans: “Niet mijn bedoeling om weg te rijden” Redactie

07 december 2019

Zdenek Štybar werd twaalfde bij zijn comeback in het veld. “Ik kende niet zo een goede start. Maar in de derde ronde vond ik het goede ritme. Ik reed nadien lek, wat veel krachten kostte. Dat was niet makkelijk, maar de laatste drie ronden vond ik het normale tempo terug. Dit parcours was goed om te beginnen. Ik heb genoten.”

Hermans: “Plots zat ik alleen”

“Ik voelde me van in het begin goed”, vertelde Quinten Hermans na zijn zege in Essen. “Het was niet mijn bedoeling om weg te rijden, wel om een schifting te maken. Maar plots kwam ik alleen. Ik heb dan maar verder gereden.” Laurens Sweeck zette nog de achtervolging in, maar kwam geen meter dichter. “Ik zat net iets te verder toen Quinten aanging. Hij legde een hoog tempo op en ik bleef wat hangen. Ik reed dan ook nog plat. Dus ik denk dat de sterkste gewonnen heeft.”