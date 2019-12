Stybar duikt het veld weer in: “Geen idee hoe ver ik hier in Essen kan geraken” JSU/GVS

07 december 2019

Daar is Zdenek Stybar (33) weer. Vandaag in Essen begint de Tsjechische ex-wereldkampioen aan zijn jaarlijkse uitje in het veld. “Ik zal om 3u weten hoe leuk dit was”, lacht Stybar voor de start. “Ik heb geen idee hoe ver ik kan komen vandaag. De conditie is verre van goed. Langs de andere kant begon ik wat vroeger dan andere jaren met trainen. Maar dat was met niet veel intensiteit of specifiek op de cross gericht.” Morgen rijdt hij ook in Zonhoven. “Super plezant. De sfeer is daar altijd zo goed, dus besloot ik voor de stage om zowel vandaag als morgen te rijden. Met de gedachte dat ik wat meer in vorm zou zijn. (lacht) maar dat is dus niet het geval.”

