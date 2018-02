Sterke Laurens Sweeck snelt solo naar de zege in Maldegem Hans Fruyt

07 februari 2018

15u57 53 Veldrijden Geen Mathieu van der Poel in Maldegem. De Europese kampioen had last van maag en darmen en belde deze voormiddag af. Laurens Sweeck nam na tweederde Parkcross het heft in handen. Hij stond de leiding niet meer af. David van der Poel werd tweede, Tim Merlier net als vorig jaar derde.

Naar schatting 4.300 toeschouwers zakten naar een koude maar zonnige Parkcross af. In de eerste wedstrijdhelft klitten een tiental renners samen. Laurens Sweeck hield zich aanvankelijk in de luwte.

“Het was lang heel spannend”, begon Laurens Sweeck zijn analyse. “Ik had de indruk dat Michael Vanthourenhout heel sterk was. Maar door een dom foutje schakelde Michael eigenlijk zichzelf uit.” De vice-wereldkampioen kwam ter hoogte van de brug ten val, gelukkig zonder veel erg. Sweeck trok na veertig minuten stevig door. Toon Aerts klampte aan, maar kende een slechte passage in de zandbak. Hij werd door Tim Merlier, David van der Poel en Tom Meeusen bijgebeend. Het tempo bij de achtervolgers stokte waardoor ook Lars Van der Haar, Dieter Vanthourenhout en Quinten Hermans aanpikten. In de slotronde ontspon zich een felle strijd om de tweede plaats. “Daar hield ik de twee laatste ronden rekening mee”, ging Laurens Sweeck verder. “Echte risico’s nam ik niet meer, maar ik bleef mijn tempo onderhouden.”

Met vijftien seconden voorsprong boekte Sweeck, die op 30 juni in het huwelijksbootje stapt, zijn vierde seizoenzege. In de resterende klassementscrossen probeert hij zijn posities nog wat te verbeteren.

“Na het WK was het sowieso mijn doel nog één cross te winnen”, benadrukte Sweeck. “Die ambitie heb ik vandaag al waar gemaakt. De komende weken probeer ik in de klassementen nog wat op te schuiven. Misschien zit een vijfde overwinning er nog wel ergens in. Toen ik deze voormiddag vernam dat Mathieu van der Poel paste voor de veldrit in Maldegem besefte ik dat iedereen in de uitslag een plaats opschoof. Ik dus ook. Dat was goed voor mijn motivatie. Vandaag was het de eerste dag dat ik mij gerecupereerd voelde van het zware WK. Mijn achtste plaats in Valkenburg deed me beseffen dat het met mijn conditie goed zat want dat was niet mijn geliefkoosd terrein. Vandaag heb ik getoond dat mijn vorm in orde is.”

🏆 CX Maldegem ME (C2) 🇧🇪

1 🇧🇪 Laurens Sweeck @laurenssweeck

2 🇳🇱 David van der Poel @davidvanderpoel

3 🇧🇪 Tim Merlier @MerlierTim

4 🇧🇪 Tom Meeusen @TomMeeusen

5 🇧🇪 Toon Aerts @ToAerts

#Maldegem #cyclocross #veldrijden pic.twitter.com/XQW5eRkLrj cyclocross24(@ cyclocross24) link

Michael Vanthourenhout heeft hoofdpijn na val in Maldegem

Even leek Michael Vanthourenhout op weg naar de zege in Maldgem. De West-Vlaming reed even op kop maar moest dan het hoge tempo, dat hij er al een poos op na hield, laten vieren. Vanthourenhout werd geremonteerd, zag dan zijn winstkansen vervolgens helemaal verdwijnen na een val en gaf op.

"Ik weet eigenlijk niet hoe ik viel. Wellicht zat ik in een verkeerd spoor en knalde ik zo op een paaltje", sakkerde Michael Vanthourenhout. "Ik heb last van hoofdpijn maar al bij al lijkt het wel mee te vallen. Of het weekend, met de crossen van Lille en Hoogstraten in het vooruitzicht, nu in gevaar komt kan ik nog niet zeggen. Het is nog wat vroeg om dat nu al te bepalen. Het is jammer dat ik hier niet heb kunnen vechten voor een podiumplaats want Maldegem ligt niet zo ver van waar ik woon en ik had hier dus een pak supporters mee", besloot Vanthourenhout.

David van der Poel toont zich blij met tweede plaats in Maldegem

"Er zat na het WK toch nog wat kracht in de benen", opende David van der Poel na afloop. "Ik was direct mee met het gebeuren en kon mijn stempel drukken op de wedstrijd. Dat geeft zeker een goed gevoel", wist David van der Poel. "In de laatste ronde werd er echt fel strijd geleverd voor die tweede plaats. Ik wou steeds op kop zitten maar ze kwamen van links en rechts mijn positie belagen. Tot ik met Tim Merlier los kwam. Ik moest wel alles geven om hem achter mij te houden. Als Mathieu er niet bij is, of Wout van Aert, dan is het wedstrijdverloop sowieso anders. Die twee zorgen ervoor dat het tempo van bij de start zeer hoog is. Nu was dat toch ietwat anders en daar maal ik niet om. Zeker niet als je tweede wordt."

Tim Merlier (Crelan-Charles) van zijn kant moest genoegen nemen met de laatste podiumplaats. Wel zijn eerste van het seizoen. "Ik moest in de slotronde op een gegeven moment mijn benen wat rust geven en net dan kwam David van der Poel over mij heen gestormd", wist Merlier. "In de bocht net voor de laatste rechte lijn verloor ik bovendien nog wat snelheid en zo kon David een kloofje slaan. Dat kreeg ik in volle sprint niet meer dicht. Ik ben alvast blij met mijn eerste podiumplaats dit seizoen."