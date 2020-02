Sterke Iserbyt pakt na lange solo in Hulst tiende zege van het seizoen: “Het ging heel vlot” XC

16 februari 2020

16u11 54 Veldrijden Eli Iserbyt heeft in een winderig Hulst de laatste manche van de Ethias Cross gewonnen. De 22-jarige West-Vlaming van Pauwels Sauzen-Bingoal maakte reeds in de openingsfase het verschil.

Opschudding net voor de start van de dames in Hulst. Een boom viel door storm Dennis op het parcours, maar de vierde editie van de Vestingcross ging gewoon door. Alvarado (die de veldrit won) en co vertrokken een kwartiertje later, daardoor trokken de heren elite zich pas om 15u15 op gang.

Na tien minuten cross kwam plots de finishboog los. Mocht u er nog aan twijfelen: ‘t waaide hard in Hulst. Eli Iserbyt trok er zich weinig van aan en plaatste op het eind van de tweede ronde een serieuze versnelling. Niemand reageerde op de demarrage van de West-Vlaming.

Wat volgde, was een straffe solo van Iserbyt. Een onemanshow van circa 45 minuten - simpelweg outstanding vandaag. Zijn tiende seizoenszege was zo een feit. Tom Pidcock en Toon Aerts vervolledigden het podium.

Iserbyt: “Het ging heel vlot”

Pidcock: “Goeie race na slechte start”

Aerts: “Eli volgen was uit den boze”