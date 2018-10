Speel mee met de Gouden Cross en win 5.000 euro cash of tal van andere mooie prijzen! MVS

04 oktober 2018

10u30 0 Veldrijden Met de Brico Cross in Ronse, nu zondag, begint ook weer een nieuw seizoen van de Gouden Cross!

Toon Aerts. Mathieu Van der Poel. Wout Van Aert. Laurens Sweeck. Sanne Cant. Wie wordt dé ster van het komende veldritseizoen? En voor wie heb jij een plaatsje in jouw ideale team? Stel je ploeg samen, en win de hoofdprijs van 5.000 euro cash of een van de vele andere prijzen. Een Jaguar racefiets of mountainbike? Een LG Smart TV? Een iPhone 6? Een Nespresso Maestria Magimix of een Bioracer Tempest Spring Jacket? Misschien is het binnenkort wel van jou!

Twijfel niet en speel nu mee op www.goudencross.be. Veel succes!

Hoe deelnemen?

Deelnemen aan de Gouden Cross is heel eenvoudig: surf naar www. goudencross.be en begin te sleutelen aan die ideale veldritploeg.

Stel jouw ideale veldritploeg(en) samen door uit de beschikbare rennerslijst 13 renners (9 elites, 3 dames en 1 belofte) te kiezen met een budget van maximum 300 miljoen euro. Daarnaast dien je ook een superkopman aan te duiden waarmee je extra punten kan verdienen. De Gouden Cross bestaat uit 20 speeldagen. Lager op deze pagina vind je een overzicht van de speeldagen. Het tarief voor de Gouden Cross bedraagt 7 euro per ploeg. Na elke speeldag kan je jouw score raadplegen via www.goudencross.be en ontdek je ook meteen of je in de prijzen gevallen bent.

Belangrijk om weten

Voor alle duidelijkheid vermelden we hier nog een aantal belangrijke zaken zodat je optimaal aan het spel kan deelnemen. Van je 13 ideale renners dien je er 1 als superkopman te selecteren om extra punten te verdienen indien hij of zij het podium haalt. Deze superkopman kan je per speeldag aanpassen. Het spel telt 20 speeldagen waarin alle belangrijke veldritten werden opgenomen. Voorts kan je ook meedingen in 2 extra klassementen namelijk ‘Superprestige’ en ‘Wereldbeker’.

Tijdens het veldritseizoen heb je recht op 1 transfer per ploeg. Je kan ook doorlopend bijkomende ploegen inschrijven.

OPGELET! Je ploegen zijn pas geldig wanneer we de betaling effectief ontvangen hebben. Betaal daarom bij voorkeur online zodat je ploegen meteen geldig zijn. Via overschrijving is het belangrijk om ruim op voorhand je ploegen te betalen. Ploegen kunnen altijd worden aangepast tot vlak voor de deadline waarvoor ze werden ingeschreven, ook indien ze reeds werden betaald.

Hoe punten scoren?

Er zijn aparte punten voorzien per categorie. Zo scoren de top 30 in een elitewedstrijd punten, maar tellen ook de top 15 van de dameswedstrijd en beloftenwedstrijd mee voor het speeldagklassement. Daarnaast kies je per speeldag ook nog jouw superkopman (of –vrouw). Deze verdient immers 20 punten extra wanneer hij of zij op de eerste plaats eindigt in de veldrit. Voor een tweede plaats in de veldrit krijgt de superkopman 15 punten extra, en voor een derde plaats ontvangt hij 10 punten extra.

Een uitgebreid wedstrijdreglement kan je raadplegen op onze website www.goudencross.be.

Speeldagen

Hieronder vind je een overzicht van de crossen en speeldagen van de Gouden Cross:

Prijzen

Met De Gouden Cross maak je kans op 75.000 euro aan prijzen. Elke week maak je kans op een Jaguar racefiets of mountainbike (naar keuze), Bioracer wielerkledij, multimedia, tal van cashprijzen en véél meer! Voor de allergrootste kenner voorzien we een hoofdprijs van 5.000 euro cash.

