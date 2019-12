Schade groter dan gedacht bij Aerts: Belgisch kampioen brak niet één, maar vier ribben bij val in Namen Redactie

25 december 2019

11u30 34 Veldrijden De schade aan de ribben bij Toon Aerts (26) is groter dan verwacht. De Belgische kampioen kwam in de slotronde van de wereldbekermanche in Namen dit weekend ten val. Het is hoogst onzeker dat de kopman van Telenet-Baloise Lions morgen aan de start staat van de cross in Zolder.

In Namen hield Aerts een ribbreuk over aan zijn val in de allerlaatste afdaling in de laatste ronde. “Een niet-verplaatste fractuur van een linkse rib”, stond na de cross te lezen in het officiële communiqué van de ploeg. Na bijkomende onderzoeken dinsdag blijkt dat Aerts vier ribben gebroken heeft. In dat geval brengt dat de eindejaarsplanning van Aerts in gevaar.

Sportief drama

Want, als blijkt dat Aerts niet kan crossen, is dat wellicht meteen voor een paar weken. De gemiddelde hersteltijd voor een ribbreuk is zes weken, het risico op perforaties is normaal geweken na twee tot drie weken.

Dat zou bijzonder jammer zijn voor de crossfans, die een vervolg van het duel met Van der Poel door de neus geboord zien, maar vooral een sportief drama voor de renner zelf. Aerts veroverde zondag de leidersplaats in de wereldbeker, maar het missen van de manche in Heusden-Zolder zou bijna zeker het einde betekenen voor zijn klassementsambities. Hij zou ook een kruis moeten maken over zijn klassement in de Superprestige, waar hij leider is, én dat in de DVV-trofee, waar hij tweede staat. Allemaal erg pijnlijk voor een renner die een doel had gemaakt van die regelmatigheidscriteriums - daarmee was hij trouwens één van de weinigen.

Aerts maakt vandaag een trainingsritje en zal dan uitmaken of hij klaar is om morgen aan de start te verschijnen in Heusden-Zolder.

Programma

Het veldritprogramma de komende dagen:

26/12: Heusden-Zolder (Wereldbeker)

27/12: Loenhout (DVV-trofee)

29/12: Diegem (Superprestige)

30/12: Bredene

1/01: Baal (DVV-Trofee)