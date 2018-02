Sanne Cant wint op eigen terrein in regenboogtrui: “Geef de tegenstand ook een kans, riep iemand”



Thomas Lissens

10 februari 2018

15u24 2 Veldrijden Woensdag in Maldegem moest Sanne Cant de overwinning aan Marianne Vos laten, maar in ‘haar’ Lille stelde de wereldkampioene orde op zaken. “Vorig jaar kon ik hier niet winnen in mijn wereldkampioenentrui. Daarom was ik erop gebrand om dat dit jaar wel te doen. Ik ben blij dat het gelukt is.”

Op de pijlsnelle omloop in Lille schoten Sanne Cant en Maud Kaptheijns goed uit de startblokken. Ook Annemarie Worst kon haar wagonnetje aanpikken en het trio kon al snel een mooie kloof slaan.

Halfweg de wedstrijd plaatste Cant een tempoversnelling en vanaf dan ging het te snel voor haar opponentes. De wereldkampioene stoomde soeverein door en kon in de laatste ronde zelfs rustig het thuispubliek groeten. “Ik hoorde zelfs iemand roepen dat ik de andere rensters ook een kans moest geven. Grappig”, blikte Cant terug opnhaar triomftocht voor eigen volk. “Vorig jaar kon ik mijn regenboogtrui hier niet echt tonen, daarom was ik erop gebrand om dat dit jaar wel te doen. Het liep goed, ik had van bij de start een goed gevoel en op deze snelle omloop kon ik toch redelijk snel het verschil maken.” (lees hieronder verder)

De teller van Cant staat dit seizoen op 17 zeges. Met nog vijf crossen voor de boeg, is het niet ondenkbaar dat de Antwerpse het seizoen afsluit met twintig zeges. Daar maakt Cant ook een doel van.

“Het belangrijkste is voorbij, maar natuurlijk zou ik graag nog minstens drie keer winnen. Hopelijk blijf ik gezond, dan moet dat wel lukken. Het seizoen is bijna voorbij, maar ik voel me echt nog goed. Hopelijk kan ik dat gevoel nog enkele weken vasthouden.”