Sanne Cant werkt voorziene crossprogramma af - voorzitter UCI wil cortisonen verbieden

Lappartient wil cortisonen verbieden

David Lappartient, de nieuwe voorzitter van de mondiale wielerbond UCI, wil het gebruik van cortisonen in het peloton hard aanpakken. Als het aan hem ligt, dan worden gebruikers van het hormoon vanaf 2019 uit koers gehaald.

Wielrenners mogen nu soms cortisonen gebuiken om hardnekkige ontstekingen te bestrijden. Zonder doktersvoorschrift worden cortisonen als doping gezien. "Ik wil die producten helemaal op de lijst met verboden middelen laten zetten'', zei de Franse voorzitter. "We kunnen onze aanpak ook nu al verbeteren in de wielersport'', vindt hij.



"Bijvoorbeeld door een renner uit koers te nemen bij het gebruik van cortisonen. Niet voor een positieve dopingplas, maar voor de gezondheid van de renner zelf. We kunnen dan een tijdelijk startverbod opleggen. De renner staat dan bijvoorbeeld vijftien dagen aan de kant en keert terug wanneer alles opnieuw in orde is. Dat wil ik graag invoeren vanaf begin 2019."

Sanne Cant rijdt de dubbel dit weekend

Wereldkampioene Sanne Cant zal dit weekend haar voorziene programma, morgen de Poldercross in Kruibeke en zondag de Superprestigewedstrijd te Zonhoven, afwerken. De renster van Iko-Beobank kreeg na de Berencross van afgelopen zaterdag af te rekenen met maag- en darmklachten en moest zelfs opgeven daags nadien in de GP Mario De Clercq in Ronse.

"Sanne Cant is aan de beterhand", verzekerde manager Christoph Roodhooft. "Zij heeft wel haar voorziene trainingsschema niet kunnen afwerken maar ze kan dit weekend de dubbel, Kruibeke en Zonhoven, rijden. Echt helemaal topfit is ze evenwel nog niet."

Sanne Cant werd na de Berencross van Meulebeke getroffen door maag- en darmklachten. Zo erg zelfs dat ze afgelopen zaterdagnacht doorbracht op de spoedafdeling van het UZ Gent. Zondag startte ze nog in de GP Mario De Clercq in Ronse maar moest die cross halfweg verlaten. De wereldkampioene ging daarna langs bij een maag- en darmspecialist. In de loop van de week was er voldoende beterschap merkbaar waardoor ze hervat in de Poldercross van Kruibeke.

