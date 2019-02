Sanne Cant triomfeert ook in Krawatencross, Pidcock de beste bij beloften LPB

09 februari 2019

15u11

Veldrijden Sanne Cant heeft de slotmanche van de DVV Verzekeringen Trofee in Lille op haar naam gebracht. In de laatste ronde reed de wereldkampioen weg bij Loes Sels en Denise Betsema. Cant wint ook het eindklassement van dit regelmatigheidscriterium.

De Britse Niki Brammeier nam de beste start in de Lilse Bergen, maar al snel nam de Nederlandse wereldkampioene bij de beloften, Inge van der Heijden, het commando over. Op iets verdere afstand volgden Sels, Cant en Ellen Van Loy. Noemenswaardige verschillen konden niet opgetekend worden. In ronde twee zagen we zes leiders: de vijf eerder vermelde rensters en ook Denise Betsema. Van Loy zou gaandeweg de rol een beetje moeten lossen. De wedstrijd vorderde snel, niemand slaagde er echt in om te ontsnappen op het snelle parcours.

Sels sloeg even een kloofje, maar dat werd weer gedicht. Al kregen we op het eind van de voorlaatste ronde wel drie leiders: Cant, Van der Heijden en Sels. Betsema was niet ver en pikte nog aan in de slotronde. Daar achtte Cant haar moment gekomen en in een zone met verschillende lussen kreeg ze een klein gaatje. Sels kreeg het niet meer dicht en zou in de sprint om de tweede plek nog gevloerd worden door Betsema. Cant pakt het eindklassement van de DVV Verzekeringen Trofee, met 1'35" voorsprong op Sels. Nikki Brammeier finisht als derde op 4'03".

Pidcock wint bij beloften

Tom Pidcock was de beste bij de beloften. De Britse wereldkampioen haalde het in Lille voor Niels Vandeputte. De Brit Ben Turner vervolledigde het podium. Het eindklassement in de DVV Verzekeringen Trofee gaat naar Niels Derveaux, die Lander Loockx van de leiderstroon stootte.

Pidcock reisde in laatste instantie af naar Lille en was daarmee de vierde wereldkampioen aan de start na Sanne Cant, Mathieu van der Poel en Inge van der Heijden. In het klassement speelde hij geen rol. Daarin was er wel strijd tussen Niels Derveaux en Lander Loockx. Het verschil bedroeg slechts zes seconden tussen beiden, met Loockx aan de leiding. Beide beloften viseerden elkaar meteen na de start, maar het was Niels Vandeputte die samen met Pidcock bij de rest van het pak zou wegrijden. Pidcock etaleerde zijn benen van het WK, Vandeputte kreeg het moeilijk, maar gaf niet af. Toen Pidcock ten val kwam in het zand, was Vandeputte zelfs even alleen op pad, met nog twee ronden voor de boeg. Pidcock zette evenwel de situatie recht, raapte Vandeputte weer op en stoomde door naar de zege. In de strijd om het eindklassement verging het Loockx niet al te best. Van in het begin moest hij van ver achtervolgen. Hij finishte als 21ste, op meer dan een minuut van Derveaux en verspeelde zo het eindklassement.

Bij de junioren was Thibau Nys aan het feest. Hij haalde het voor Witse Meeussen en Jetze Van Campenhout.