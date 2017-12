Sanne Cant sluit carrière op weg niet uit: “Als er een Parijs-Roubaix voor vrouwen wordt opgericht, zou ik zeer graag aan start verschijnen” XC

10u20

Bron: De Zondag 0 BELGA Veldrijden Sanne Cant heeft een geweldig 2017 achter de rug. De 27-jarige veldrijdster won namelijk élke trui: de Belgische driekleur, de Europese titel én het wereldkampioenschap. In een interview met De Zondag blikt ze terug op het afgelopen jaar. “Feesten? Dat zit er niet in. Op 1 januari is er alweer een cross. Ik ga dus vroeg slapen.”

Eén van de sportmomenten van 2017: Sanne Cant die de Nederlandse legende Marianne Vos vloert op het WK in Bieles. “Dat was een grote opluchting. Ik was er al enkele jaren héél dichtbij. Ik moet toegeven dat ik begon te vrezen dat het nooit zou lukken”, aldus onze landgenote. “Ik krijg kippenvel als ik eraan terugdenk. Toen ik aanzette, spookten alle mislukkingen van de voorgaande jaren door mijn hoofd. Ik was voortdurend aan het denken: niet opnieuw. Dat gaf wellicht extra kracht. Op televisie zag je dat Marianne plots stopte met sprinten. Maar ik zag dat niet. Tot ik effectief de meet gepasseerd was, dacht ik dat er plots een oranje truitje voorbij zou flitsen. Het is natuurlijk speciaal om net Marianne Vos te kloppen. Ik ben één van de weinigen die daarin geslaagd is op een WK. Marianne heeft al zeven titels. Dus ja, haar aanwezigheid maakte het nog mooier.”

"Vrouwenveldrijden stelt nu iets voor. Dat maakt me fier"

Een unieke prestatie dus van Cant. Haar superjaar werd uiteindelijk niet bekroond met een Kristallen Fiets, wél werd ze voor het eerst Flandrienne van het Jaar. “Dat wil zeggen dat ook andere mensen stilaan inzien dat veldrijden, ook bij de vrouwen, echt wel iets voorstelt. En dat voelt goed aan. Je ziet namelijk weinig crossers op die erelijst staan. Ik hoop dat ik mijn duit in het zakje heb gedaan”, vertelt de wereldkampioene. “Toen ik tien jaar geleden bij de elite begon, was het vrouwenveldrijden weinig waard. We kregen amper startgeld. De starturen waren extreem vroeg. Dat is vandaag anders. Dat maakt me ook fier. Ik wou nooit alleen voor mezelf presteren, maar ook tonen dat vrouwenveldrijden een mooie sport is. Dat is gelukt. We tellen vandaag 32 crossen live op televisie.”

BK? Check. WK? Check. EK? Check. Heeft Cant dan nog wel uitdagingen in het veld? “Natuurlijk. Ik zou in de eerste plaats graag mijn titels verlengen. Ik heb nog een contract tot 2020. Zolang ik mij amuseer, doe ik verder. Maar ik sluit de weg niet uit voor de toekomst. Ik denk ook dat dat te combineren valt. Als er een Parijs-Roubaix voor vrouwen opgericht wordt, zou ik zeer graag aan de start verschijnen. Die wedstrijd moet mij liggen.”

Photo News

