Sanne Cant rekent af met Brand, Vos en Betsema en is opnieuw wereldkampioene! DMM

02 februari 2019

16u10 62 Veldrijden Sanne Cant (28) is voor de derde keer wereldkampioene veldrijden geworden. Onze landgenote haalde het na een ouderwetse Nederland-België voor vier Nederlandse dames. Lucinda Brand en Marianne Vos mochten mee op het podium. Denise Betsema en Annemarie Worst maakten de top vijf rond.

Cant tegen Nederland. Het WK veldrijden bij de vrouwen in een notendop. Onze landgenote kreeg in haar tocht naar een derde wereldtitel op rij de concurrentie van Betsema, Brand, Vos en Worst. Een ‘good old’ Derby der Lage Landen in Bogense. Aan favorieten geen gebrek en dan vooral bij de Nederlandse vrouwen. Op de koop toe ging het voor de start ook nog eens regenen.

Invloed op de waardeverhoudingen had dat niet. Vanaf de eerste meters werd duidelijk dat Nederland het hoge woord zou voeren in de wedstrijd. Vos en Betsema namen de kopstart, waarbij die laatste de eerste ronde voor haar rekening nam. Cant nestelde zich attent in het wiel, terwijl topfavoriete Brand een beetje haar start miste. Ellen Van Loy was de tweede landgenote in de top vijf, maar zij viel weg na een vroeg foutje op een schuine kant.

Brand kwam van haar kant wel terug in de wedstrijd. Ook zij maakte foutjes, maar bleef telkens terugknokken. Zo hadden we halverwege de wedstrijd een kopgroep met vijf vrouwen. Daarbij vier Nederlanders en één Belgische: Sanne Cant. Precies zoals verwacht.

Van een tactisch plannetje bij de Nederlandse vrouwen was geen sprake. Iedereen reed zijn eigen wedstrijd, maar wegrijden lukte niemand. Te meer omdat Cant telkens in de top drie van de wedstrijd rondreed. De titelverdedigster had een begenadigde dag. De beelden van Cant met vier Nederlandse vrouwen in het wiel waren vanuit Belgische oogpunt dan ook om in te kaderen.

Cant had in januari de Wereldbeker in Pontchâteau laten schieten en dat bleek de juiste keuze. De wereldkampioene van Bièles en Valkenburg had de supercompensatie te pakken in Bogense en ging in de voorlaatste ronde haar kans. De Nederlanders pasten stuk voor stuk. Enkel Brand bleef - zelfs na een valpartij in de materiaalpost - nog koppig tegenstribbelen.

Een prangertje in de laatste ronde was het resultaat, maar Cant bleef geconcentreerd het parcours afwerken. Brand bleef op vijf seconden hangen, maar de kloof dichten lukte niet. Het rijk in Denemarken was aan Sanne Cant. Na haar tiende Belgische titel op rij heeft ze nu ook haar derde regenboogtrui naeen te pakken.

GOLD 🥇 for @Sannecant and Belgium!! 🌈#Bogense2019 pic.twitter.com/akDm3Bbpog UCI Cyclocross(@ UCI_CX) link