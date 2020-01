Sanne Cant realistisch voor WK: “Slecht seizoen ga ik nu zaterdag ook niet meer kunnen goedmaken” MCA/MXG

21u06 0 WK Veldrijden Sanne Cant kan zaterdag voor de vierde keer op rij wereldkampioene veldrijden worden. Maar gezien de dominantie van de Nederlandse dames dit seizoen lijkt dat eerder een utopie. Cant is ambitieus, maar tegelijk realistisch: “Als ik er niet in geloof, had ik niet moeten afreizen naar hier. Ik moet hopen op wonderbenen”.

Het parcours in Dübendorf is Cant nog niet gaan verkennen. Sommige Nederlandse dames deden dat vandaag wel al: “Het is goed dat zij dat al hebben gedaan, dan zijn de sporen al getrokken”, reageerde Cant luchtig. Op de vraag of ze echt gelooft in een vierde regenboogtrui antwoordde ze met een wielercliché: “Elke cross moet gereden worden. Er zijn nog seizoenen geweest dat ik alles domineerde en dat ik de trui niet had, dus misschien is het dit seizoen eens anders”. Maar tegelijk is ze ook realistisch en beseft ze dat het een seizoen geweest is met ups en downs: “Ik heb er alles voor gedaan nu en dus moet ik zaterdag gewoon zien dat ik er het beste uithaal. Een slecht seizoen ga ik nu ook niet meer kunnen goedmaken.”