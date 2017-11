Sanne Cant pakt zege in het Duitse Zeven, Iserbyt wint bij de beloften Redactie

14u58

Bron: Belga 0 Twitter Veldrijden Sanne Cant heeft de Wereldbekercross bij de vrouwen elite in het Duitse Zeven gewonnen. De wereldkampioene was sneller dan de Britse Helen Wyman en de Amerikaanse Katherine Compton. Jolien Verschueren werd zesde, Loes Sels negende.

Het is voor Cant na Waterloo en Bogense de derde zege in de Wereldbeker. Ze verstevigt haar leiderspositie in de tussenstand en telt nu 370 punten. De Amerikaanse Kaitlin Keough heeft als tweede 291 punten achter haar naam. De Nederlandse Sophie de Boer blijft derde met 285 punten.

Cant leidde meteen het pak tijdens de eerste modderstroken. Wyman nam halfweg de eerste ronde het commando over en sloeg meteen een klein kloofje. De Britse kreeg in de tweede toer opnieuw het gezelschap van Cant. Achter het leidende duo volgden Loes Sels en de Amerikaanse Ellen Noble met haar landgenote Katherine Compton in het wiel. Ellen Van Loy reed op de zesde plaats met in haar gezelschap de Tsjechische Katerina Nash. Compton haastte zich naar Cant met Wyman en op twee ronden van het einde kregen we drie leidsters. Niet voor lang evenwel. Cant legde er duchtig de pees op en kon zo een kloof slaan. Gaandeweg kon ze deze uitdiepen en haalde het zo afgescheiden van de rest.

Cant: “Verrast dat ik Wyman en Compton kon lossen”

Drie zeges op vijf crossen en autoritair aan de leiding in het klassement: wie doet Sanne Cant nog wat in de Wereldbeker? De wereldkampioene pakte in het Duitse zeven haar zesde overwinning van het seizoen en dat had ze naar eigen zeggen niet meteen verwacht.

“Het was een enorm lastige cross”, deed Cant het verhaal van haar wedstrijd. “De rensters met de meeste kracht zouden hier sowieso vooraan rijden en dat is ook gebeurd. Ik had Helen Wyman en Katie Compton daarom zeker voorin verwacht. Maar dat ik hen kon kloppen, is voor mij wel een verrassing. Ze ze allebei toch wat ouder en krachtiger dan mij. Daarom geeft het extra veel vertrouwen om hier te winnen.”

"Ik voelde me vandaag goed in mijn sas op dit modderige parcours. Ik heb mijn eigen ding kunnen doen en moest niet kijken naar de rest. Het was telkens wikken en wegen op bepaalde stroken of je die al fietsend of al lopend zou nemen. Je kon door de plassen heel moeilijk inschatten hoe de ondergrond zou zijn. Ik wachtte op bepaalde plaatsen dan maar tot ik helemaal mijn snelheid al fietsend kwijt was om daarna te beginnen lopen. Beter zo dan je helemaal vast te rijden en dan pas al lopend verder te ploeteren. Blijkbaar maakte ik telkens de juiste keuze. In volle finale kwam ik alleen op kop te liggen. Dan ben ik maar doorgegaan. Ik keek achterom en wist meteen dat de klus geklaard was."

Na een moeilijk seizoensbegin, onder meer door een maag- en darmprobleem, loopt het al enkele weken beter bij Cant. “Op training en tijdens de wedstrijden zit het gevoel echt goed. Dat voelde ik vandaag en hopelijk zal dat morgen ook in Hamme het geval zijn. Daarna trek ik twee weken naar Spanje, om me voor te bereiden op de drukke eindejaarsperiode en hopelijk nog een stap in de goeie richting te zetten.”

Iserbyt zegeviert bij beloften

Eerder op de dag was bij de mannen beloften de zege weggelegd voor Eli Iserbyt. Hij haalde het afgescheiden voor Thijs Aerts en Thomas Joseph waarmee we een compleet Belgisch podium kregen. Yannick Peeters finishte als vierde, Toon Vandenbosch als zesde en Jelle Schuermans als negende. In de stand neemt Eli Iserbyt de leiding over van Thomas Pidcock. De Brit kwam in Duitsland niet aan de start.

Bij de junioren was de overwinning weggelegd voor de Nederlander Pim Ronhaar. Hij haalde het voor de Tsjech Tomas Kopecky en zijn landgenoot Mees Hendrikx. Jarno Belles werd vijfde. In de stand van de Wereldbeker is Ronhaar nu alleen leider.

BELGA