Sanne Cant pakt bloemen in Scheldecross, Eli Iserbyt juicht bij beloften

Bron: Belga 0 Photo News Veldrijden Sanne Cant heeft de vijfde manche van de DVV Verzekeringen Trofee in Antwerpen gewonnen. De wereldkampioene reed in de slotfase weg bij de Amerikaanse Katherine Compton. De Britse Helen Wyman vervolledigde het podium. Marianne Vos werd in haar eerste cross van het nieuwe seizoen achtste.

De organisatie kon uitpakken met een stevig deelnemersveld op Linkeroever, enkel Pauline Ferrand-Prévot was niet van de partij, ook Laura Verdonschot was er niet bij wegens een darmschimmel waardoor ze nog even wat rust moet nemen. De dames maakten er een mooi spektakel van in het Antwerpse zand. Vos startte op de eerste rij en wist zich in de eerste ronde goed te handhaven vooraan, samen met Nikki Brammeier, Katherina Nash, Katie Compton en Sanne Cant.

Bij de eerste passage aan de finish reed dit kwintet samen, de Britse Helen Wyman volgde op slechts enkele seconden. Vos moest haar snelle start bekopen en viel terug naar de zevende positie. Vooraan zou zich geleidelijk aan een kwartet afscheiden van de rest: Cant, Wyman, Compton en Nash.

Het was Compton die een paar keer versnelde, maar Cant bleef op het wiel, wel moest Nash samen met Wyman af en toe een gaatje laten. Brammeier volgde in vijfde positie. Compton maakte een kleine tuimelperte, maar zonder erg en ze wist zich vooraan te handhaven.

Dat was niet het geval toen Nash in het lint reed. De Tsjechische schakelde zichzelf uit voor het podium, het trio was gaan vliegen. Wyman moest uiteindelijk ook het duo Compton/Cant laten rijden en het duurde tot de laatste honderden meters vooraleer Cant afstand nam van de Amerikaanse. Op een slijkstrook trok ze stevig door en bleef ze Compton aan de finish nipt voor, goed voor negende overwinning van het seizoen, de 99ste in haar carrière. Vos werd achtste. Lees HIER alles over de terugkeer van de zevenvoudige wereldkampioene.

Eli Iserbyt juicht bij beloften

Eli Iserbyt heeft de Scheldecross bij de beloften gewonnen. De Europese kampioen haalde het op Linkeroever voor de Tsjech Adam Toupalik en onze landgenoot Jelle Schuermans. Hij verstevigt ook zijn leidersplaats in het klassement van de DVV Verzekeringen Trofee.

Het was Adam Toupalik die de start voor zijn rekening nam en al meteen enkele lengtes pakte. Iserbyt besloot niet te talmen en dichtte het gaatje waarna we een leidersduo kregen.

Achter hen volgde een groepje met Yannick Peeters, Jelle Schuermans en Sieben Wouters, maar die slaagden er niet in het kloofje te overbruggen naar de leiders. Iserbyt zou de Tsjech een halve cross bij zich dulden waarna hij versnelde in het bos en zich ontdeed van de renner van Beobank-Corendon.

Hij soleerde naar de zege en hield 31 seconden bonus op de tweede, Toupalik. Jelle Schuermans finishte op 51 seconden als derde. Het is voor Iserbyt zijn vierde zege in de DVV Verzekeringen Trofee, na Essen, de Flandriencross en de wedstrijd in Ronse. Hij bouwt zijn voorsprong verder uit in het klassement en telt nu 6:03 voorsprong op Yannick Peeters, Thomas Joseph volgt al op meer dan zeven minuten.

"Ik ben heel blij dat mijn voorsprong nu nog wat groter is", aldus Iserbyt. "Dan sta ik de volgende wedstrijden toch met een iets meer gerust gemoed aan de start. Als ik ziek ben of pech heb, hoef ik niet meteen te panikeren."

Wout Vervoort juicht bij junioren

Wout Vervoort heeft de Scheldecross bij de junioren gewonnen. De renner van IKO Enertherm-Beobank pakte de zege na een lange solo. De Brit Sean Flynn werd tweede, Jarno Jordens finishte als derde in de vijfde manche van de DVV Verzekeringen Trofee.

Door de examens en de Wereldbeker van morgen in Namen bleven de toppers bij de junioren weg op Linkeroever en kregen we een open strijd in de Scheldecross. Het was Wout Vervoort die meteen na de start zijn intenties duidelijk maakte en het initiatief nam. In geen tijd reed hij weg van de rest van het pak en ronde na ronde bouwde hij zijn voorsprong uit. Halfweg cross telde hij een halve minuut bonus en kon hij even gas terugnemen.

In de strijd om de overige podiumplekken leverden Sean Flynn, Jarno Jordens en Michael Bervoets een mooi spektakel en het was uiteindelijk Flynn die naar de tweede plek reed, voor Jordens die Bervoets van het podium hield.

Het is voor Vervoort zijn tweede overwinning van het seizoen, eerder won hij ook in Lichtaart.

Bij de nieuwelingen was Dante Coremans aan het feest. De renner van Lares-Doltcini haalde het met een kleine voorsprong op Ward Huybs. Steijn Willemsen vervolledigde het podium.

